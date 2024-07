Capcom termina lo sviluppo del suo gioco. Appena un anno dopo la sua première

Questa è la fine delle notizie. Non ci resta che ripetere quanto accaduto. Capcom ha annunciato che uno dei suoi giochi più recenti non riceverà più contenuti stagionali.

Primitivo esterno Fin dall’inizio non si preannunciava un grande successo e i giapponesi sembrano aver capito che ulteriori aggiornamenti potrebbero non essere redditizi. Capcom ha confermato ufficialmente che il gioco non riceverà più aggiornamenti stagionali.

Altro testo sotto il video

Exoprimal è uno sparatutto fantascientifico multiplayer in cui la nostra missione è difendere il pianeta dai dinosauri. Questo è un altro tentativo di creare un gioco multiplayer, che si è concluso con Capcom che non ha avuto molto successo, e forse anche un completo fallimento. Exoprimal è disponibile sin dal primo giorno su Xbox Game Pass.

Combattenti eccezionali. Con il rilascio dell’aggiornamento 4 del titolo, tutti i contenuti stagionali pianificati per Exoprimal sono ora completi. A partire dall’11 luglio, ritorna la Stagione 1, con le stagioni successive e i contenuti che ritornano a partire dal 1° di ogni mese. Informazioni complete: https://t.co/P2ZBSmUsCI pic.twitter.com/HRtig56hHy — Exoprimal (@exoprimal) 5 luglio 2024

Con il rilascio dell’aggiornamento 4, tutti i contenuti stagionali pianificati per Exoprimal sono stati completati. La stagione 1 ritorna l’11 luglio, mentre le stagioni e i contenuti successivi arrivano il primo di ogni mese.

Ciò significa che I giocatori possono continuare a giocare a Exopprimal e il gioco entrerà in una sorta di “loop” in cui ruoteranno i contenuti stagionali attuali.





Inoltre, i biglietti per la stagione 1-3 saranno nuovamente disponibili per la vendita. Ciò consentirà ai giocatori di ottenere oggetti da tutte le stagioni.

Allo stesso tempo, l’azienda garantisce che i servizi online continuino a funzionare. L’unica domanda è: per quanto tempo? Saranno disponibili anche tutte le modalità di gioco. Exoprimal è stato rilasciato il 14 luglio 2023 per PS4, PS5, XONE, XSX|S e PC.