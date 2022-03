Auto: AKPA

Ivan Komarenko Usalay?! Mówi o radości z wojny i zabijania, jego żenujący wpis woła o pomstę do nieba!





Ivan Komarenko, che ha collaborato con i media per i media internazionali, con il suo commento per la stampa. Luzhny in Ucraina. Polsko-rosyjski Artysta atakuje dzienikarzy e zarzuca im radość z wojny i śmierci tysięcy ludzi. “Wy jesteście specjalistami od skłócania rodzin, grup ludzi, narodów. I tak w głębi ducha cieszycie się, że Rosjanie i Ukraińcy teraz zabijają się nawzajem” – pisze Komarenko. W dalszej części swojego żenującego wpisu dzieli uchodźców na tych, którym warto pomagać, a którym nie …

Ivan Komarenko Znany jest z tego, że niemal w każdej sprawie ma swoją kontrowersyjną (I najczęściej społecznie szkodliwą) teorię spiskową. Wiele razy czuł się w obowiązku wypowiadać na nurtujące społeczeństwo tematy, jednak od wybuchu wojny cały czas milczał. Dociekliwi fani pytali Vai a Instagramie o jego stanowisko ws. wydarzeń na Ukrainie, a on konsekwentnie ignorował ich komentarze.

W końcu jego brakiem reakcji zainteresowały się również media. Długo wywoływany do tablicy “gwiazdor” jednej piosenki zamieścił w sieci wpis, który woła o pomstę do nieba. Zaczął od wyjaśnienia swojej sytuacji rodzinnej.

– Szanowni funkcjonariusze medialni oraz internetowi rozrabiacze! Zarzucacie mi brak reakcji na wojnę rosyjsko-ukraińską. Zapoznajcie się, uprzejmie proszę, z następującymi faktami. Moja Matka, monello, siostra i jej mąż mieszkają w Rosji. Rodzona siostra mojej Matki e jej rodzina (moje kuzynostwo) mieszkają koło Chmielnickiego w Ukrainie. Mój 23-letni kuzyn Stiopa (Jaco mai Chopik odwiedził mnie w Polsce 2 razy) Tomazi Komarenko.

W dalszej części atakuje dzienikarzy e zarzuca im radość z wojny i śmierci tysięcy ludzi.

– Wielu Polaków jest szczerze zatroskanych losami niewinnych ofiar wojny. Ale wy do nich nie należycie … Wi jesteście specjalistami od skłócania rodzin, grup ludzi, narodów. I tak w głębi ducha cieszycie się, że Rosjanie i Ukraińcy teraz zabijają się nawzajem – Oskarza zapomniana gwiazda.

Następnie pożalił się, że lata temu nagrał słabą piosenkę o antywojennym przekazie, która nikogo nie zainteresowała. Przypomnijmy, że w dobie internetu wielu artystów zaistniało i pozostało w branży bez żadnego wsparcia mediów, a ich twórczość sama się broniła. Ivan najwidoczniej tego nie rozumie i za swoją porażkę obwinia dzienikarzy. Sugeruje też, że jego “światła” piosenka mogłaby uchronić ludzkość od wojny …

– Gdzie byliście WÓWCZAS? Gdy konflikt dopiero się tlił, a żołnierze obu stron celowali głównie nie w siebie tylko obok, zaledwie zaznaczając wystrzałami swoją obecność. Jakoś era su wtedy nie interesowało Oscar Komarenko.

Wokalista nie ujawnił jeszcze, co sam zrobił przeciwko wojnie. W pogardliwy sposób zwrócił się do innych z uwagą ws. Pomusi uchodźcom. Swoją wypowiedź zakończył rasistowską radą dzielącą uchodźców na tych, którym warto pomagać.

– Tak więc, klawiaturowi gieroje, proponuje, abyście wstali z foteli i coś zrobili konkretnego. Macie szansę, bo do Polski przybywa wielu uchodźców potrzebujących pomocy. Tylko pamiętajcie, że wśród mieszkańców Ukrainy nigdy nie było ciemnoskórych – Pezzi Evan.

