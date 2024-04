Ucraina. Hanno rubato legna da Chernobyl. Un gruppo di criminali nell'area proibita

L'utilizzo di dispositivi ucraini ha consentito l'arresto di membri di un gruppo criminale che ha abbattuto e trasportato illegalmente alberi dalla zona di Chernobyl. Questa procedura è stata supervisionata da un funzionario di una società statale. I criminali hanno causato danni per oltre 7 milioni di PLN.

Agenzia statale dell'Ucraina per l'amministrazione Zona di esclusione Martedì ha riferito sulle azioni intraprese in relazione ai tentativi di tagliare illegalmente alberi nelle foreste circostanti Chernobyl. Nell'area sopra c'è una riserva di Chernobyl con una superficie di ca 230mila ettari.

Si tratta di un'area protetta il cui accesso è stato limitato dopo lo sfollamento delle persone e il guasto della centrale elettrica Centrale elettrica di Chernobyl Nel 1986. Di conseguenza, la vasta area divenne un rifugio naturale. Tuttavia, recentemente, è stato necessario rafforzare il controllo militare e di polizia quando si entra nella zona e riparare le infrastrutture che proteggono la zona. Questo è successo dopo la serie Rubare un albero dalla riserva.

Come rileva l'agenzia, nel giro di pochi mesi sono state scoperte violazioni relative al disboscamento per un valore di oltre 72 milioni di grivnie ucraine, che una volta convertite in złoty polacchi ammontavano a un valore totale di oltre 72 milioni di grivnie ucraine. Più di sette milioni di zloty. Sono state stabilite attività nella zona organizzato Gruppo criminaleSpecializzato nell'ottenimento del legno di quercia.

Furto di legname a Chernobyl. Coinvolti un funzionario e un poliziotto

L'intensificazione dei controlli è il risultato del lavoro delle agenzie alla fine di marzo, quando la Procura generale ucraina ha annunciato l'arresto di cinque persone coinvolte nel furto di legname nella zona di Chernobyl. Gli autori arrestati sono stati ascoltati Accuse di taglio, trasporto e vendita illegale di alberi abbattuti.

ho smesso Amministratore di una società statale “Puszcza Północna”, che avrebbe dovuto dirigere l'intera procedura. Le prossime persone lo sono Tre uomini d'affari privati ​​e un agente di poliziaCiò ha consentito la rimozione del legname dalla zona senza problemi.

La Procura generale dell'Ucraina ha osservato che il direttore ha fornito agli imprenditori i documenti adeguati per entrare nella regione nel novembre 2023. Hanno organizzato, tra le altre cose, le attrezzature e i pezzi di ricambio necessari. Le querce hanno cent'anni.

Il legname raccolto illegalmente è stato trasportato a Kiev e venduto a un'azienda operante nel settore della produzione del legname senza i necessari permessi. L'indagine ha dimostrato che i criminali nella regione stavano eseguendo più di… 180 querce, yar e betulle. Gli agenti hanno ottenuto circa mille documenti.

