Google monitorerà i tuoi messaggi di testo, ma va bene

Google censura l'app di messaggistica? Sembra fastidioso, ma l'idea ha senso. Si tratta del controllo parentale sul contenuto dei messaggi di testo inviati dai bambini.

programma Google News Utilizzato per la trasmissione SMS, MMS e RCS È installato di default nella maggior parte degli smartphone sul mercato, ma i suoi equivalenti specifici del produttore stanno diventando sempre più rari. La modifica prevista da Google riguarderà ca Tutti gli utenti di smartphone Android.

Secondo AssembleDebug, che analizza il codice nelle build di sviluppo di app Android, Google sta lavorando su questo Norme più restrittive Controllo genitori nell'app Messaggi. La nuova funzionalità è stata scoperta nella versione beta 20240416_00_RC01 della popolare app, sebbene la funzione sia in sviluppo da tempo.

I genitori approveranno i messaggi dei loro figli

Grazie alla nonna pianificata, ai genitori A loro verrà dato il controllo diretto Sui contenuti inviati da Bambini dall'app Google News. Dopo aver abilitato la funzione di controllo, ogni messaggio SMS, MMS o RCS verrà inviato e ricevuto prima di essere inviato È necessaria l'approvazione del tutore. Quando tuo figlio o tuo figlio apre l'app, vedrà un messaggio che dice “Richiedi il consenso dei genitori” accanto a un thread di conversazione limitato. A sua volta, dopo essere entrati nella chat selezionata, verrà visualizzato in basso un messaggio più dettagliato: “Per inviare, chiedi l'approvazione ai tuoi genitori”. Fino a quando ciò non accadrà, Il messaggio sarà in attesa Inviare.

AssembleDebug indica che ci saranno controlli parentali nell'app Google News Trattati solo singoli argomenti, non l'intera applicazione. Grazie a questo, lo scambio di messaggi con utenti conosciuti, amici o familiari avverrà senza intoppi, ma potrebbe essere necessaria l'autorizzazione per l'invio di messaggi di testo Con utenti sconosciuti Oppure conosciuto ma indesiderabile. In un'epoca in cui gli SMS sono ampiamente utilizzati da truffatori, truffatori e ricattatori quando lo sono Uno strumento per il cyber-oratoreTale restrizione non sembra eccessiva.

Sebbene non siano ancora noti i dettagli della nuova funzionalità, tutto indica che i contenuti inviati dai bambini dall'applicazione Google News verranno gestiti utilizzando Funzione di controllo parentale E Google FamilyLink. Questo meccanismo consente ai genitori di impostare limiti sul tempo di utilizzo del dispositivo, sull'accesso ad app e siti Web, ecc. Questa serie di misure verrà presto ampliata per includere il controllo diretto dei messaggi inviati.

