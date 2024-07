Piove vetro e puzza di uova marce. Una scoperta unica da parte degli astronomi

I ricercatori locali lo spiegano Hanno scoperto tracce di idrogeno solforato sul pianeta – Un gas incolore che emette un odore forte e sgradevole mai osservato al di fuori del nostro sistema solare. L’idrogeno solforato si trova su Giove e gli scienziati si aspettavano che fosse presente sui giganti gassosi, ma le prove della presenza della molecola al di fuori del nostro sistema solare sono ancora sfuggenti.

L’idrogeno solforato è uno dei principali serbatoi di zolfo nelle atmosfere planetarie. L’alta risoluzione e le capacità nell’infrarosso del telescopio Webb ci consentono di rilevare per la prima volta l’idrogeno solforato sugli esopianeti, aprendo una nuova finestra spettroscopica nello studio della chimica dello zolfo nelle atmosfere esoplanetarie. Questo ci aiuta a capire di cosa sono fatti gli esopianeti e come si formano

Inoltre, la squadra Acqua macchiata, anidride carbonica e monossido di carbonio nell’atmosfera del pianeta, il che significa che queste molecole potrebbero essere comuni anche in altri esopianeti simili. Mentre gli astronomi non si aspettano che esista la vita sul pianeta HD 189733b a causa delle sue temperature torride, la scoperta di un elemento fondamentale come lo zolfo fa luce su come si formano i pianeti.









Vale la pena notare che Particelle con un odore distinto, come l’ammoniaca, sono state precedentemente rilevate nelle atmosfere di altri esopianetiMa le capacità di Webb consentono agli scienziati di identificare sostanze chimiche specifiche in modo più dettagliato rispetto a prima.

Lo zolfo è un elemento essenziale per la costruzione di molecole più complesse e, come il carbonio, l’azoto, l’ossigeno e il fosforo, gli scienziati devono studiarlo attentamente per comprendere appieno come si formano i pianeti.

