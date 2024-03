“Tutti hanno contribuito”. Parole scioccanti sulla guerra in Ucraina [RELACJA NA ŻYWO]

Sabato è il 745° giorno dell'invasione russa dell'Ucraina. – Stare al fianco dell’Ucraina non risolverà il problema, perché non farà altro che aumentare le tensioni. Andrej Danko, capo del partito al potere in Slovacchia, il Partito nazionale slovacco, e vicepresidente del parlamento, ha affermato che la Russia non è un aggressore, ma difende i propri interessi. Il politico ha aggiunto: “Tutti hanno contribuito alla guerra in Ucraina, anche gli ucraini che non sono riusciti a riconciliarsi con la minoranza nazionale russa”. Segui la copertura in diretta di Wirtualna Polska.