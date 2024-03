Qualcosa di strano sta accadendo all'interno di Giove. I segreti vengono svelati attraverso un grande stigma

Giove è il pianeta più grande del nostro sistema solare e costituisce circa il 75% della massa. L'idrogeno è composto per il 24% da elio e per l'1% da altri elementi. Nell'atmosfera si trovano tracce, tra gli altri, di vapore acqueo, metano, ammoniaca, nonché carbonio, zolfo, etano e ossigeno.

Il pianeta ha Essenza densaChe a sua volta è circondato da idrogeno metallico liquido con aggiunta di elio, e poi c'è uno strato esterno costituito principalmente da idrogeno molecolare: questo è lo schema generale della struttura di questo corpo celeste. Sfortunatamente, gli scienziati non sono ancora riusciti a scoprire maggiori dettagli. Grazie a nuove ricerche, questo potrebbe cambiare.

Il campo magnetico di Giove è circa 20 volte più forte del campo magnetico terrestre. Ci sono poli magnetici nord e sud sul gigante gassoso, che fanno sì che le linee del campo magnetico provenienti da queste regioni si connettano tra loro.

Gli scienziati lo hanno notato C'è una vera singolarità cosmica all'equatore di Giove. La cosiddetta Grande Macchia Blu prende il nome dalla codifica a colori dei campi magnetici, rosso per nord e blu per sud (quindi la macchia non è effettivamente blu).









Nelle ultime analisi, i ricercatori hanno esaminato AereoChe era associato alla Grande Macchia Blu. La ricerca ha rivelato cambiamenti periodici nell'intensità del campo magnetico nel punto. Secondo la teoria iniziale, avrebbe dovuto essere correlato al flusso di calore che si verifica nelle profondità dell '”oceano” dell'idrogeno metallico. Tuttavia, i calcoli suggeriscono che il cambiamento nelle correnti di convezione potrebbe richiedere secoli, mentre i cambiamenti osservati sono molto più rapidi.

Pertanto, i ricercatori hanno ampliato il loro concetto. Lo hanno menzionato Fluttuazioni Sono come onde che si ripetono ogni quattro anni. Attualmente ci sono due nuove ipotesi che potrebbero spiegare questo insolito fenomeno.

Il primo dice che le oscillazioni possono essere prodotte da Oscillazioni attorno all'asse di rotazione del pianetaMentre il secondo indica che sono loro i responsabili di ciò Vale Alvina. Queste sono onde magnetoidrodinamiche, che sono onde trasversali in un gas ionizzato in un campo magnetico.

Come hanno scritto gli scienziati nel loro articolo scientifico: “Questo apre la strada a… Rivelare gli aspetti nascosti del campo magnetico Nella regione dell'idrogeno metallico, riducendo così la generazione della dinamo del campo magnetico di Giove.

I risultati della ricerca sono stati pubblicati su una prestigiosa rivista scientifica internazionale natura .