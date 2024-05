Giochi Steam fino a PLN 10. Ecco 20 nuove promozioni e ci sono gemme polacche

Ecco 20 giochi su Steam a partire da PLN 10. La nostra selezione si basa principalmente sulle recensioni, che dovrebbero essere molto buone. Ti consigliamo non solo titoli famosi, ma anche gemme meno conosciute che potrebbero sorprenderti.

[Aktualizacja] – 14 maggio 2024 alle 13:04

Abbiamo ampliato l’elenco dei giochi in vendita a 20 titoli aggiungendovi chiavi Steam economiche Giorno di paga 2 E Mad Max.

Iniziamo la nuova settimana con nuove promozioni di giochi per PC. Te lo abbiamo consigliato di recente 20 titoli in totale fino a 5 PLNOra diamo un’occhiata al prezzo massimo di 100 PLN. Ho provato a scegliere giochi economici su Steam che prima non erano nelle nostre liste. Non perché siano peggiori, ma perché solo ora i loro prezzi cominciano a salire Giochi istantanei Costa meno di 10 PLN e possiamo offrirtelo.

Come sempre, il nostro elenco include i migliori grandi giochi AAA e titoli indipendenti che hanno valutazioni elevate e che vale la pena esplorare. Non si tratta sempre di titoli nuovi, ma non dovrebbe sorprendere nessuno che a questo prezzo siano disponibili solo prodotti più vecchi. Questi includono giochi horror, giochi sparatutto e giochi di corse, nonché giochi di combattimento e giochi di strategia decenti. Quindi spero che uno dei suggerimenti soddisfi i tuoi gusti e ti faccia risparmiare un po’ di soldi. Tutte le chiavi Steam dall’elenco vengono acquistate da: Giochi istantaneicioè in uno dei migliori e più affidabili negozi di giochi digitali.

Prima di tutto, ho un fantastico mix di azione, giochi di avventura e survival horror! Non è proprio un vecchio gioco, poiché è stato rilasciato alla fine del 2019. Soprattutto, è stato accolto molto positivamente dai giocatori. In terzo luogo, è un titolo creato in Polonia.

The Beast Inside (l’82% delle persone su Steam consiglia il gioco)

Come ho già detto, Il mostro dentro Combina avventura, horror e sopravvivenza. Il gioco è stato creato dallo studio polacco Illusion Ray utilizzando la tecnologia della fotogrammetria, che si traduce in una rappresentazione completamente realistica del mondo virtuale. Questo è molto brutale e inospitale per il nostro eroe. Giochiamo nei panni di Adam, un crittoanalista della CIA. Nella sua nuova casa trova il diario di un uomo di nome Nicola, che descrive veri e propri orrori. È qui che inizia l’azione, dove i demoni del libro di memorie iniziano a farsi strada nella realtà.

Mad Max (il 91% delle persone su Steam consiglia il gioco)

Mad Max ci porta in un mondo post-apocalittico in cui le auto sono la chiave per la sopravvivenza. Interpretiamo un ribelle che viaggia attraverso la terra desolata in cerca di… pace. Ma il nostro cammino è sbarrato da bande di banditi che hanno una visione diversa della vita. Potremo sopravvivere solo se saremo spietati e miglioreremo al massimo la nostra macchina.

Injustice 2 Legendary Edition (l’88% delle persone su Steam consiglia il gioco)

Coinvolto Ingiustizia 2 Si svolge nell’universo creato dalla DC Comics. Si tratta di un gioco di combattimento in cui potremo combattere con decine di eroi di questo universo, quindi disponiamo di un ampio cast di personaggi. Qui ti presento la Legendary Edition, che include 10 personaggi aggiuntivi e 5 skin distinte, tra cui Hellboy e le TMNT. Vale anche la pena notare che il gioco è responsabilità dei creatori della serie Mortal Kombat, quindi questa è una buona raccomandazione aggiuntiva per provarlo se non l’hai ancora fatto.

Deus Ex: Human Revolution – Director’s Cut (l’89% delle persone su Steam consiglia il gioco)

nonostante Deus Ex: La rivoluzione umana Ha qualche anno, ma è un’ottima scelta per chi ama i giochi d’azione con elementi RPG e un’ambientazione cyberpunk. Coinvolto L’umanità si ribella A partire dal 2027 a Detroit. Interpretiamo Adam Jensen, il capo della sicurezza delle Sarif Industries. L’azienda sta ricercando miglioramenti biomeccanici. Un giorno, le forze speciali hanno preso d’assalto il laboratorio e hanno ucciso tutti. Adam è sopravvissuto ma è caduto in coma. Dopo un po’ di tempo, l’eroe si sveglia pieno della tecnologia più recente, quindi è ora di usarla.

Maneater (il 90% delle persone su Steam consiglia il gioco)

Nei videogiochi di solito scappiamo dagli squali, ma qui accade il contrario: lo squalo siamo noi e andiamo a caccia! Manteria Può essere classificato come una produzione di giochi di ruolo d’azione in cui interpretiamo il ruolo di uno squalo mangiatore di uomini orfano. All’inizio dobbiamo solo preoccuparci della sopravvivenza, ma saliamo rapidamente la catena alimentare e siamo finalmente pronti a vendicarci dei responsabili della morte dello squalo madre.

Blair Witch (l’87% degli utenti Steam consiglia il gioco)

Ecco un’altra produzione polacca nella nostra lista di giochi economici su Steam. Questa volta si tratta di un’avventura horror FPP sviluppata dallo studio Bloober Team. La storia ci porta nel 1996. Nella foresta delle Black Hills vicino a Burkittsville, nel Maryland, un ragazzino scompare senza lasciare traccia. Noi, come ex poliziotto, ci uniamo alla ricerca. Diventa subito chiaro che… la foresta è infestata da una strega.

Shadow Warrior 2 (l’88% delle persone su Steam consiglia il gioco)

Il terzo gioco polacco nella nostra lista è Crazy Guerriero Ombra 2 Dallo studio Flying Wild Hog. Interpretiamo il ruolo di un guerriero che combatterà orde di demoni che stanno cercando di conquistare il mondo. Lo faremo da soli o in modalità cooperativa a quattro giocatori. Quindi prendi le tue armi e mettiti al lavoro! Per combattere gli avversari demoniaci, Lo Wang ha a sua disposizione più di 70 spade e armi da fuoco letali.

