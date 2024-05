Sveliamo il piano di Michał Probierz. Decisioni importanti dell’ultimo minuto

La squadra polacca per gli Europei sarà formata in tre fasi. La prima sarà un’assunzione di personale su larga scala, che avrà luogo venerdì 17 maggio

Il selezionatore Michel Proppers annuncerà successivamente la rosa per il ritiro pre-torneo, che potrebbe essere più ampio della rosa finale dell’Euro.

Potrà apportare modifiche alla formazione fino all’ultimo minuto prima della partita contro l’Olanda, ma solo dopo il 7 giugno per motivi medici.

Non ci sarà alcuna conferenza stampa o presentazione sull’annuncio della squadra per gli Europei, come è avvenuto in passato, ad esempio quando Powel Janas ha lasciato cadere Jerzy Dudek e Tomas Frankowski prima dei Mondiali del 2006 annunciare la squadra e farlo sotto forma di messaggio.

I dipendenti devono essere registrati entro il 7 giugno a mezzanotte. Ma oggi la nostra squadra gioca un’amichevole contro l’Ucraina e l’allenatore intende aspettare fino alla fine della partita per annunciare i convocati. Non aveva però intenzione di farlo nella conferenza stampa post partita.

Il giorno successivo è previsto un convegno nel quale illustrerà le ragioni delle sue decisioni. Tre giorni dopo, l’11 giugno, la squadra andrà al ritiro di Hannover.

Come sarà formata la rosa dell’Euro?

La squadra europea sarà formata in tre fasi. Il primo passo è assumere un numero significativo di dipendenti e Propiers lo farà venerdì. Nel roster ci saranno circa 50 giocatori. La notizia però non sarà resa pubblica, contrariamente a quanto annunciato prima del Mondiale da Czeslaw Miscenevic. Tuttavia, la Federcalcio polacca informerà ovviamente i club dei giocatori.

La seconda fase della formazione delle squadre per gli Europei sarà l’annuncio della rosa per il ritiro in vista di Euro 2024 del 29 maggio. Anche questo avverrà sotto forma di dichiarazione e per quel giorno non è prevista una conferenza stampa proprietaria.

Il ritiro inizierà il 2 giugno a Varsavia e i giocatori soggiorneranno tradizionalmente presso l’hotel Doubletree by Hilton. Touchstone selezionerà circa 30 giocatori per questa squadra. Se ciò accadesse, quattro dovrebbero essere eliminati.

Può però succedere che Probierz nomini già i 26 giocatori, cioè la rosa vera e propria per gli Europei, ma aspetti fino all’ultimo per presentarli. Touchstone vuole prendersi più tempo possibile per prendere una decisione così importante e vedere se qualcuno rimarrà ferito nello scontro con l’Ucraina.

Le modifiche alla rosa di Euro 2024 saranno possibili fino all’ultimo minuto

Tuttavia, questo modello non è sorprendente. Touchstone annuncia regolarmente le nomine sotto forma di comunicato stampa, anche poco prima di mezzanotte, mentre il suo predecessore Fernando Santos lo faceva durante le conferenze stampa. L’attuale allenatore non annuncia la rosa completa prima delle partite, il che non è diverso dal suo predecessore.

Dopo il 7 giugno gli allenatori potranno ancora cambiare la rosa per gli Europei, ma solo per motivi medici. In caso di giocatori fuori, i Probies avranno tempo sufficiente per farlo fino alla prima partita contro l’Olanda (16 giugno), mentre il portiere potrebbe essere cambiato nel corso del torneo.

Altri allenatori annunceranno la rosa molto prima, ad esempio, il tecnico della nazionale tedesca Julian Nagelsmann e il tecnico francese Didier Deschamps lo faranno giovedì 16 maggio.

