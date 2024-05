Russia. Il generale Yuri Kuznetsov avrebbe accettato tangenti. È stato fermato

– Questo caso è oggetto di indagine da parte del Dipartimento investigativo militare principale del Comitato investigativo della Federazione Russa. Gli investigatori hanno già chiesto al tribunale di nominare una misura protettiva per il generale sotto forma di Arresto – Ha detto una fonte all’agenzia.

Il militare avrebbe dovuto ricevere denaro “sottobanco” in cambio dello “svolgimento di determinate attività a beneficio delle strutture commerciali”. Secondo Kommersant, si trattava di candidature alle cariche. A causa delle accuse e dell’arresto, la casa e il posto di lavoro di Kuznetsov sono stati perquisiti. Credente Più di 100 milioni di rubli In contanti ma anche in valuta estera.