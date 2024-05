Esami Classe VIII 2024, Documenti e soluzioni in polacco

Martedì 14 maggio Sono iniziati gli esami della classe VIII. Ad affrontarli sono 226.000 studenti delle scuole elementari di terza media.

Esami dell’VIII classe. Fogli di lavoro e soluzioni in polacco

Il primo giorno gli studenti hanno sostenuto un test di lingua polacca. Documenti CKE i RSono disponibili soluzioni in lingua polacca w interni.

Il secondo giorno, 15 case, Gli studenti scriveranno Test di matematica. UN 16 maggio in una lingua straniera moderna.

Esami di Classe VIII 2024. Documenti e risposte

Tutti gli esami Inizia alle 9 del mattino La durata è di 120 minuti a seconda del corso seguito in caso di lucidatura. La prova di matematica durerà 100 minuti e la prova di lingua straniera durerà 90 minuti.

In caso di studenti con certificati medici, ad es Gli esami possono essere prolungati Da 45 a 60 minuti. Gli alunni dell’ottavo anno dell’Ucraina si trovano in una situazione simile. Possono scrivere l’esame per un massimo di 90 minuti.

Se uno studente non può sostenere l’esame per motivi di salute o circostanze impreviste, può sostenere l’esame contestualmente. Secondo appuntamento ovvero dal 10 al 12 giugno.

Un esame che superano tutti

I risultati degli esami verranno pubblicati 3 luglio. Gli studenti riceveranno inoltre un certificato insieme ai punti per le singole materie.

Esame di 8a classe Sembra che tutti lo facciano Anche se ha risultati pessimi. Ciò non influisce sui voti finali e non può essere modificato. Tuttavia, il modo in cui gli studenti sostengono l’esame può influenzare la scuola che frequentano.

La metà dei voti qualificanti deriva dall’esame di ammissione alle scuole secondarie. Voti e risultati aggiuntivi dell’altra metà del certificato.

La selezione potrebbe non essere valida Portare o utilizzare un telefono cellulare o interrompere un esame mentre uno studente sta risolvendo i compiti in modo indipendente.

In questo caso, lo studente Per prendere la seconda rata. Se anche il secondo tentativo non va a buon fine o se lo studente non si presenta nuovamente all’esame, il suo risultato sarà 0%.

