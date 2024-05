Lewica przeciwna kredytowi 0 Brook. Progetto Zarina krytykuje

— Non posso avere alcun credito, 0 Brooke. – Siamo felici di sentirti parlare della Radiazione della Terra. Jak dodał, “żeby był kredyt 0 proc., to ktoś musi mić zdolność kredytową”. – Come usarlo senza nulla. JAK Jestem a Spotkaniu al Młodymi Ludźmi, a proszę a podniesienie ręki, ma non a messzkania. Solo 99 Proc. Ludzi, którzy podnoszą ręce. Inoltre, per aumentare il tuo saldo a 1 transazione. ludzi — powiedział.