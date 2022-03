Tappetino in nanofibra. Saranno lo scudo della nuova generazione

Un team di studiosi guidati da Ramathasana creò Thevamarana tappetini in nanofibrache presentano proprietà protettive che superano altre soluzioni attualmente in uso. Gli scienziati mescolano il poliedro nanotubi di carbonio (I cilindri di carbonio hanno uno spessore di un solo atomo) da Con nanofibre di Kevlar. I materassini in nanofibra così ottenuti disperdono l’energia d’impatto di piccoli proiettili che si muovono ad alta velocità.

Questo risultato è la base per l’uso dei nanotubi di carbonio alla luce, Materiali per armature ad alte prestazioniAd esempio, la nuova generazione di giubbotti antiproiettile. Il materiale potrebbe essere utile nella costruzione di scudi per veicoli spaziali che riducono i danni causati da piccoli detriti ad alta velocità.

I materiali a base di nanofibre sono molto interessanti per le applicazioni protettive perché le nanofibre hanno resistenza, tenacità e rigidità eccezionali rispetto alle fibre voluminose. I tappetini in nanotubi di carbonio hanno mostrato il miglior assorbimento di energia fino ad oggi, quindi volevamo vedere se potevamo migliorare le loro prestazioni, ha detto Thefamaran.







In un nuovo mix è riuscito a creare legami idrogeno tra nanotubi di carbonio e nanofibre di kevlar. Legami di questo tipo hanno modificato le interazioni tra i materiali, provocando un aumento esponenziale della resistenza dell’intero materiale.

Il legame idrogeno è un legame dinamico, il che significa che può essere costantemente rotto e riformato, consentendo di dissipare una grande quantità di energia in questo processo dinamico. Inoltre, i legami idrogeno forniscono una maggiore rigidità per questa interazione, rafforzando e rafforzando il materassino in nanofibra. Quando abbiamo modificato le interfacce nei nostri tappetini aggiungendo nanofibre di Kevlar, ha affermato Thefamaran, siamo stati in grado di ottenere un miglioramento di quasi il 100% dell’efficienza di dissipazione dell’energia a determinate velocità di collisione ipersoniche.

Oltre alla resistenza agli urti, un altro vantaggio del nuovo materiale è che, come il Kevlar, È stabile a temperature molto alte e molto basserendendolo adatto per applicazioni in un’ampia gamma di ambienti difficili.