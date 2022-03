Autore: Materiały Prasowe TVP

M jak miłość, odcinek 1647: Poród Patrycji. Urodzi syna z dala od Argasińskiego w najmniej spodziewanym miejscu – ZDJĘCIA





W 1647 odcinku “M jak miłość” nastąpi poród Patrycji (Alżbeta Lenska)! Czas, który kobieta spędziła w ciąży, wydaje się bardzo długi, a jak dotąd Łukasz (Jakub Józefowicz) i tak nie zdążył się dowiedzieć, że to on jest. biologiczny W 1647 odcinku “M jak miłość” Wojciechowski wreszcie znajdzie sposób, di “odbić” Argasińską z rąk Jerzego (Karol Strasburger). Łukasz wywiezie ją w bardzo nietypowe miejsce, a tam ciężarna niespodziewanie zacznie rodzić! Nikt się nie spodziewa, gdzie iw jakich okolicznościach przyjdzie na świat dziecko Patrycji i Łukasza.

“M jak miłość”, odcinek 1647 – poniedziałek, 21 marzo 2022, o godz. 20,55 W TVP2.0

W 1647 odcinku “M jak miłość” wreszcie nadejdzie moment porodu Patrycji. Nie da się ukryć, że wokó czasu, który kobieta spędziła będąc w ciąży, pojawiło się wiele kontrowersji. Pisaliśmy na ten temat TUTAJ. Poród Patrycji nastąpi w najmniej spodziewanym momencie iw najmniej spodziewanych okolicznościach. Zacznie się od tego, że Łukasz wreszcie dopnie swego i uwolni ukochaną z rąk Jerzego! Długo nie był w stanie nic zrobić z tym, że ciężarna stała się więźniem we własnym domu. W nadchodzących odcinkach “M jak miłość” na jaw wyjdą nowe fakty, kuzynka Patrycji – Dominika Krakowska (Magdalena Bocianowska) doniesie Wojciechowskiemu na ordynatora, do akcji włączą się Karski (Krzysztof Kwiatkowski) i Marcin (Mikołaj Roznerski), un avviso di Łukasz postawi Patrikje: albo odchodzi z nim, albo zostaje z Argasińskim.

Te wszystkie wydarzenia w “M jak miłość” doprowadzą do tego, że Patrycja uwolni się od męża tyrana, Łukasz wywiezie ją w miejsce, gdzie ordynator ma nikłiejs. Wojciechowski pomyśli, że najlepszym pomysłem będzie schronienie się w Grabinie! Właśnie tam dotrą w 1647 odcinku “M jak miłość”, ale nie przewidzą następstw wydarzeń. Non perdete tempo, ma non avete più niente da fare con Grabinie, non avete mai sentito parlare di me, okaże się, że Patrycja rodzi!

W 1647 odcinku “M jak miłość” poród Patrycji zaskoczy wszystkich! Sheba Nuit Samo Zinteresuaną. Argasiński w życiu nie spodziewa się, że po jego wszelkich intrygach, spiskach i oszustwach, dziecko Łukasza, które chciał uznać jako swoje, przyjdzie na śnigowiat! Ordynator jest sprytny, ale wątpliwym będzie, że odnajdzie żonę akurat tam. Można też spekulować, że Łukasz i Patrycja po porodzie w 1647 odcinku “M jak miłość” będą razem, a Łukasz dowie się, że to jego biologiczny syn przyszedł a na światzi, Na to wskazywałyby zdjęcia i informacje, o których więcej piszemy Totale.