Stava abbracciando sua figlia, ma non lo sapeva. Il retroscena di padre

George Fenlon era un barista al Revolution Bar nella contea di Lancaster. Prima che si verificassero i tragici eventi, viveva una vita felice con la sua compagna, Beth Turner (23 anni). La donna era in fase avanzata di gravidanza quando è avvenuta la tragedia. Il 15 agosto dello scorso anno Fenlon venne brutalmente aggredito a Blackpool. Ha riportato gravi ferite alla testa ed è stato portato al Royal Preston Hospital. A causa di una lesione cerebrale, è stato posto in supporto vitale. Era in coma.

Beth diede alla luce una figlia che chiamò Clara Georgia, in onore di suo padre. La bambina è nata appena due settimane prima della morte di Fenlon. Anche se il giovane padre non ha mai ripreso conoscenza, la famiglia ha deciso, dopo aver consultato i medici, che il giovane padre avrebbe avuto un momento di felicità con suo figlio. Per due settimane, Beth gli portò sua figlia e la tenne sul suo braccio. In questo modo il giovane padre può sentire suo figlio intorno a sé. Il momento toccante è stato catturato dalla madre di George, Melissa. La donna ha postato questa foto sui social. Melissa (53 anni), nonna della ragazza e madre di George, ha detto: “Per Beth era importante che Clara conoscesse George e trascorresse un po’ di tempo con lui. Questo dà loro ricordi, immagini e persino impronte digitali di Clara e George insieme. “ Gli ultimi istanti di coma del padre. Poi arrivò un altro colpo

Questo legame durò due settimane, poi la famiglia subì un altro colpo. Il 22 novembre dello scorso anno Fenlon morì in ospedale. L’autopsia ha dimostrato che la causa della morte sono state complicazioni dovute a un trauma contundente alla testa. Un’indagine della polizia ha rivelato che Rhys Jones (26 anni), di Cannock, Staffordshire, era responsabile di questo crimine. È stato accusato di omicidio nel giugno di quest’anno. Comparirai in tribunale. Sei mesi dopo la morte di suo figlio, Melissa Fenlon, la madre del barista tragicamente deceduto, ha ricordato i momenti drammatici. Sotto la foto che ha pubblicato, ha scritto che il suo partner stava cercando di creare un’eredità duratura per lui. A luglio si è tenuta una raccolta fondi allo Stanley Park chiamata “Fenlon Football Funday”, che includeva un torneo di calcio e intrattenimento per bambini. Gli amici di George Fenlon stanno prendendo sul serio la sua perdita

Il Revolution Bar, dove George lavorava, continua a festeggiare la serata con un cocktail in suo onore. Il ricavato dell'evento sarà devoluto a Elliot's Place, un ente di beneficenza locale che mira a sostenere i giovani con la loro salute mentale e il loro benessere. (Fonte: Daily Mail, Fakt.pl)