IGN conferma! Capcom sta lavorando ad un remake di Resident Evil

Dopo l’enorme successo dei remake di Resident Evil 2, 3 e 4, Capcom si sta ora concentrando sui remake di Resident Evil Zero e Code Veronica. Secondo quanto riportato da Twitter/X di Dusk Golem, entrambi i giochi sono attualmente in fase di sviluppo.

IGN conferma che Resident Evil Zero e Code Veronica saranno i prossimi due capitoli della serie Resident Evil in uscita, anche se Capcom deve ancora commentare queste informazioni: ne abbiamo scritto ieri, ma all’epoca non c’era alcuna conferma concreta.

Altro testo sotto il video

Resident Evil Zero è un prequel del 2002 che racconta la storia degli eventi che hanno portato al primo gioco della serie. Il giocatore assume il ruolo della poliziotta Rebecca Chambers e dell’ex ufficiale della Recon Force condannato Billy Quinn. Resident Evil Zero HD Remaster è stato rilasciato nel 2016 e poi su Nintendo Switch nel 2019.

Veronica, simbolo del male residente È un altro capitolo della serie originariamente pubblicato su Dreamcast nel 2000. Il film è ambientato su una remota isola prigione nell’Oceano Antartico, dove Claire Redfield e suo fratello Chris combattono per la sopravvivenza. Il gioco è stato rimasterizzato per Xbox 360 e PlayStation 3 e puoi giocarci anche tu grazie alla compatibilità con le versioni precedenti.

Non dovrebbe sorprenderci il fatto che Capcom stia pianificando altri remake di Resident Evil in seguito Nel dicembre dello scorso anno, l’azienda stessa ha proposto tali misure. Stiamo ancora aspettando l’annuncio ufficiale, ma ormai è solo questione di tempo.