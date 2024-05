scorie. Miroslav Jablonski ha parlato degli avvenimenti di Gurzuf. Non si morse la lingua

WP SportoweFakty / Jakub Baranski / Maciej Noskovic (a sinistra), Miroslaw Jablonski



Giacobbe Ford

28 bit 2024, 22:02





Abbiamo dovuto aspettare quasi quattro ore per la decisione ufficiale sulla partita in ritardo tra ebut.pl Stal Gorzów e ZOOleszcz GKM Grudziądz. Prima dell’incontro Miroslaw Jablonski ha parlato degli eventi dell’incontro.

Martedì 28 maggio sono in programma le partite di alto profilo del quinto turno della PGE Ekstraliga. Al primo appuntamento, tra l’altro, non si è svolta la partita tra ebut.pl Stal Gorzów e ZOOleszcz GKM Grudziądz.

Inizialmente, l’inizio di questa competizione era previsto alle 18:00. Tuttavia, a causa della pioggia, l’inizio è stato posticipato prima e la partita doveva iniziare entro e non oltre le 20:00. Alla fine l’incontro non ha mai avuto luogo.

Molto interessante, è stata presa la decisione…di uscire reciprocamente. Ancor prima che fosse finalmente annunciato, Miroslaw Jablonski ha parlato degli eventi accaduti a Gorzow Wielkopolski. L’ex pilota motociclistico, che già lavorava per Canal+ Sport, non si è morso la lingua.

“Extraliba!!! Avere i tifosi nel culo in quel modo è un dramma!!! Non è colpa dell’arbitro! Non vuole andare a questa partita, ma c’è gente che gli chiede di andarsene!!! Spero che se ci vado Riuscirò a convincere le persone che hanno partecipato a una situazione simile, ad esempio l’anno scorso, quando l’arbitro ordinò che la partita andasse attraverso l’altoparlante nonostante le pessime condizioni e queste persone lo diranno ad alta voce perché è ridicolo ciò che è sta succedendo a Gorzów!!! L’arbitro ha informazioni da due squadre che non vogliono andare e hanno bisogno di prendere una decisione – Indovina chi chiama??? Bravo Kostic per essere stato il primo a opporsi al giudice Decisione – La sicurezza dei giocatori viene prima di tutto! “Ma perché andare ad una competizione e tenere i tifosi davanti alla tv per 4 ore? Rispettate anche i tifosi allo stadio!!! PS: Sicuramente non ci sarà nessuno da incolpare se si lava le mani”. !!!” – ha detto l’ingresso di Jabłoński sul suo profilo Facebook ufficiale.

La decisione sulla partenza reciproca è stata presa dopo l’ingresso del residente di Gniezno. In esso vediamo che le persone in posizioni elevate si sono sentite insultate e, secondo lui, si aspettavano nuovamente che l’incontro avesse luogo.

Guarda il video: Rivista PGE Ekstraliga. Ospiti: Janowski, Holloway, Cegielski

Aiutaci a migliorare i nostri servizi: rispondi ad alcune domande.