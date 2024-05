Obajtek si sposta in difesa. Parla di essere stato convocato a Seul

Guarda anche: Un polo vende robot per milioni di dollari. Strofinare il naso in faccia al troll? Cezary Kozanecki in business class

Innanzitutto è stato chiesto all’ex direttore della compagnia petrolifera perché non si è presentato davanti alla commissione sullo scandalo dei visti. – Innanzitutto non ero adeguatamente informato – Obajtek inizialmente ha detto che sarebbe stato convocato davanti ad una commissione.

Non mi nascondo in alcun modo dal gruppo. Oggi sono stato nel quartiere di Przemyśl, a vari festival e fiere. Incontro persone e faccio campagna. Oggi non ci sono incontri, cerco (di agire – ndr) “da popolo a popolo” – ha detto Obajtek.

Da tre mesi questa sorridente Alleanza Civica ha un comitato esecutivo senza nominare un comitato esecutivo e senza prendere decisioni. Hanno detto al pubblico che il carburante è disponibile per 5,19 PLN. Per favore guarda come hanno filtrato i polacchi – l’ex leader del PKN Arlen.

– Non ci sono accuse penali contro di me. Il caso è oggetto di indagine. E poiché ero impegnato nella campagna elettorale e non ho risposto alla chiamata, La polizia mi sta seguendo per tutta la provincia, perquisendomi, interrogandomi e terrorizzando la gente – tuonò. A suo parere tali misure rappresentano una repressione insolita nella politica polacca.