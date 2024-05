Simon Marciniak e i suoi assistenti avrebbero dovuto scusarsi con i giocatori del Bayern. Commento di Thomas Tuchel e Manuel Neuer

È quanto accade al 103esimo minuto della partita di mercoledì nella capitale spagnola. La squadra di Monaco ha sferrato un attacco all’ultima occasione, e la palla è andata ai suoi rivali De Ligt e Nassir Mazraoui, che erano davanti all’area di rigore. Dopo un po ‘l’olandese ha segnato il gol, ma un attimo prima del tiro è suonato il fischio di Marciniak. Il suo assistente Tomasz Listkiewicz ha alzato la bandierina, indicando una posizione di fuorigioco. È difficile, sulla base delle repliche televisive, determinare chiaramente se ha ragione.

L’interruzione del lavoro di Marciniak ha però reso impossibile al sistema VAR verificare la controversa situazione.

L’allenatore del Bayern sulla decisione di Marciniak: non è il momento giusto per un errore del genere

Il Real Madrid ha festeggiato e il campo del Bayern è stato ricco di emozioni. Successivamente gli arbitri polacchi avrebbero dovuto scusarsi con la squadra tedesca. Almeno questa è la versione di de Ligt.

– L’assistente arbitro mi ha detto (Listkiewicz – ndr): Mi dispiace, ho commesso un errore – ha detto il difensore del Monaco a beIN SPORTS.

Tuchel non ha nascosto la sua rabbia. – Naturalmente noi, come atleti, accettiamo le scuse. Ma questa è la semifinale di Champions League. Non è il momento di trovare scuse o scusarsi dopo gli errori. L’allenatore del Bayern ha detto: No, sicuramente non è il momento giusto.

La decisione di Simon Marciniak e del suo assistente al 103′ ha suscitato grandi polemiche Foto: Neolingua

– Non è il momento per un simile errore, per qualcosa di così palese. Tutti agiscono al limite, tutti soffrono in campo, tutti hanno sentimenti, ma errori del genere non possono accadere a questo livello. Dire “mi dispiace” più tardi non cambia nulla, non aiuta. Devi dare il massimo in campo. Ha detto: Se qualcuno prende i tuoi sforzi e li spreca, niente ti consolerà più tardi. READ Le telecamere non hanno mostrato che Sabalenka è esplosa dopo la sconfitta contro Świątek [WIDEO]

Marciniak è considerato uno dei migliori giudici al mondo. Ha diretto l’ultima finale dei Mondiali in Qatar tra Argentina e Francia, e la partita decisiva della precedente edizione della Champions League tra Manchester City e Inter. All’epoca ricevette recensioni positive. Mercoledì, come ha sottolineato tra l’altro l’agenzia di stampa tedesca, ha guidato a lungo l’incontro con abilità.

– Tuttavia, ciò che hanno fatto l’allenatore e il suo assistente nell’ultima azione viola tutte le regole del calcio moderno. Puoi alzare la bandierina solo se sei sicuro al 100% che fosse fuorigioco. La situazione di contatto era difficile: Tuchel tremava. -Eravamo molto legati… -concluse.

“È semplicemente sbagliato. Tale comportamento non dovrebbe essere interrotto.”

È intervenuto anche il portiere del Bayern Manuel Neuer, riferendosi alle scuse di Marciniak e della sua squadra.

– Beh, è ​​stato un bene che l’abbia fatto. Almeno questo. Ma secondo me, in quest’ultima situazione, si è lasciato trasportare dal fatto che arbitrava al Bernabéu, e niente del genere dovrebbe succedere a questo livello. Questa non era una situazione in cui il fuorigioco potesse essere dichiarato immediatamente, quindi fischiare velocemente non era una buona soluzione – ha analizzato.

Anche il direttore sportivo bavarese Max Eberl non ha nascosto la sua sorpresa.

– Non riesco a capirlo. Punto zero, nessuna possibilità di difesa o spiegazione. Solo un errore. “Tali procedure non dovrebbero essere interrotte, in modo da poter poi tornare sulla situazione con il VAR e prendere la decisione giusta”, ha concluso.

Champions League 2023/24. Risultati della semifinale di ritorno (* significa qualificazione):

Martedì 7 maggio

Paris Saint-Germain – *Borussia Dortmund 0:1 (0:0); Prima partita – 0:1 READ 40 La migliore gomitiere pallavolo del 2022 - Non acquistare una gomitiere pallavolo finché non leggi QUESTO!

Mercoledì 8 maggio

*Real Madrid – Bayern Monaco 2:1 (0:0); Prima partita – 2:2

Finale: 1 giugno, Londra

Borussia Dortmund-Real Madrid