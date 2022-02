Si dice che Apple stia dando ai lavoratori al dettaglio un aumento da trattenere

Foto : Mario Tama ( Getty Images )

Nell’era delle grandi dimissioni e Inasprimento del mercato del lavoroHa senso che le aziende rivedano e aumentino i vantaggi che offrono ai propri dipendenti, soprattutto quando questa è l’azienda più prezioso Nel mondo.

Bene, sembra che la lampadina di Apple sia decollata, secondo un nuovo rapporto di Bloomberg Inserito venerdì. L’outlet ha riferito che il gigante della tecnologia stava offrendo aumenti dal 2% al 10% ai lavoratori al dettaglio americani, inclusi i venditori, il personale di supporto tecnico di Genius Bar e alcuni dipendenti a ore. Non tutti i dipendenti riceveranno un aumento di stipendio, riferisce Bloomberg. Apple ha iniziato a informare i negozi e i dipendenti della notizia questa settimana, il che significa che non tutte le persone interessate sono state ancora informate della notizia.

Gli aumenti dovrebbero entrare in vigore questo mese, secondo Bloomberg. In particolare, questi aumenti salariali sono separati dalle revisioni salariali annuali di Apple e dagli aumenti salariali, che generalmente si verificano in ottobre. Se vero, i cambiamenti sono un altro esempio della risposta di Apple alle mutevoli realtà del mercato del lavoro al meglio possibile tentativo Gestione dei reclami dei lavoratori al dettaglio. L’azienda ha circa 270 negozi al dettaglio negli Stati Uniti

Fonti a conoscenza della questione che hanno parlato con Bloomberg hanno riferito che l’aumento salariale è rivolto ai dipendenti che hanno lavorato negli Apple Store prima dell’inizio della pandemia nel 2020. Inoltre, gli aumenti hanno lo scopo di mettere i salari dei dipendenti con anzianità più elevata alla pari con nuovi impiegati.

Gizmodo ha contattato Apple sabato per confermare la notizia di un aumento di stipendio, ma non ha risposto al momento della stampa. Aggiorneremo questo articolo se qualcuno ci risponde.

I presunti aumenti salariali di Apple sono stati segnalati pochi giorni dopo Segnala a Bloomberg Che l’azienda offrirà maggiori vantaggi sia ai dipendenti al dettaglio a tempo pieno che a quelli part-time. Modifiche confermate da Apple altri punti vendita, fornirà il doppio dei giorni di congedo per malattia disponibili per i lavoratori e aumenterà i giorni di ferie annuali per i dipendenti. I dipendenti part-time avranno anche diritto a un massimo di sei giorni di congedo retribuito per la prima volta e sei settimane di congedo parentale retribuito.