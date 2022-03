Ceny Paliw na Stacjach benzinowych – analisi e prognosi

Spadek cen ropy daje nadzieję na obniżkę cen paliw na stacjach – wynika z raportu analityków e-petrol. Zdaniem ekspertów czarny scenari, który zakładał wzrost cen paliw do 10 złotych, w najbliższych dniach się nie ziści. “Kolejny tydzień powinien przynieść obniżki na niemal wszystkich stacjach” – uważają analitycy BM Reflex.

W tym tygodniu ceny WTI dochodziły do ​​130 dolarów za baryłkę, a notowania Brent zbliżyły się do ok. 140 dolarów za baryłkę.