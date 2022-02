Chi canta l’inno nazionale nel Super Bowl 2022? Interprete dell’anno, altezza media, ora, data, come guardare arieti vs bengala

Super Bowl LVI Lui semplicemente ore L’intrattenimento pre-partita di quest’anno, inclusa la riproduzione dell’inno nazionale. L’artista country nominato ai Grammy Mickey Gayton canterà l’inno nazionale prima di allora Partenza tra Cincinnati Bengals e Los Angeles Rams in un SoFi Stadium di Inglewood, California. Super Bowl 2022 Si terrà domenica 13 febbraio su NBC e pavone.

Mickey Gayton ha pubblicato il suo primo album ricorda il suo nome È stato acclamato dalla critica nel settembre 2021 e ha ottenuto una nomination ai Grammy come miglior album country dell’anno, il primo in assoluto per un artista nero. Guyton ha anche ricevuto nomination per la migliore canzone country e la migliore performance solista country.

L’inno nazionale sarà preceduto da un’esibizione di “America the Beautiful” dell’artista sei volte nominata ai Grammy Jenny Eco Poco prima dell’inizio della partita alle 18:30 ET. L’attrice Sandra May Frank eseguirà l’inno nazionale e “America the Beautiful” nella lingua dei segni americana. Inoltre, il duo gospel contemporaneo americano Mary Mary eseguirà “Lift˜ Every Voice and Sing” insieme alla YOLA (Los Angeles Youth Orchestra) di L.A. Phil. Zedd fungerà da DJ ufficiale del gioco precedente durante il riscaldamento con il giocatore e L’Air Force effettuerà il primo trasporto aereo di questo tipo durante l’inno nazionale. Più, Dr Dree Snoop Dogge Emineme Mary J. Blige e Kendrick Lamar Sarà il protagonista dell’intervallo del Super Bowl di quest’anno.

Secondo OddsShark, il tempo medio di esecuzione dell’inno nazionale è 1:55. l’anno scorso, Jasmine Sullivan ed Eric Church traduzione dell’inno nazionale Ha corso per 2:17.

Famosa per Whitney Houston Suonare l’inno nazionale nel 1991. Continua a leggere per un elenco di artisti del passato che hanno cantato “The Star-Spangled Banner” ai precedenti Super Bowl.

Cantanti il ​​recente inno nazionale del Super Bowl

2022: Topolino Jetton

2021: Jasmine Sullivan e Eric Church

2020: Demi Lovato

2019: Gladys Cavaliere

2018: rosa

2017: Luca Brian

2016: Lady Gaga

2015: Idina Menzel

2014: Renée Fleming

2013: Alicia Keys

2012: Kelly Clarkson

2011: Christina Aguilera

2010: Carrie Underwood

Come guardare il Super Bowl 2022