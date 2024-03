Semplice corso di calligrafia per bambini in età prescolare a Strefa Smyka. Qual è l'importanza dell'apprendimento della scrittura a mano nello sviluppo di un bambino? – Javorzno – portale sociale

La capacità di scrivere in modo estetico e bello nella prima fase della scuola non è un incidente per un bambino. Nessuno nasce con la capacità di scrivere bene. Con la pratica arriva la maestria. Vale la pena notare che le scuole organizzano concorsi di calligrafia per gli alunni della prima elementare, il che significa che alcuni bambini hanno la possibilità di vincere i primi premi all'inizio della loro istruzione. La scrittura e la lettura iniziano con l'apprendimento delle lettere dell'alfabeto. Naturalmente, sedersi con un bambino su un quaderno a righe e tracciare le lettere non lo attrae. Chi ha in casa un bambino di tre o quattro anni sa benissimo che un bambino di questa età ha difficoltà a stare fermo un minuto. Tuttavia, ci sono giocattoli e giochi che supportano lo sviluppo della scrittura del bambino. Trascorri un po' di tempo leggendo e poi trascorri un po' di tempo con il tuo piccolo. Questa volta pagherà in futuro!

Strefa Smyka – giochi per ogni fase dell'apprendimento della scrittura

Durante i primi due anni di vita, il bambino fa i conti con se stesso e con il mondo che lo circonda. Conosce il suo corpo e gli oggetti che lo circondano e impara a camminare, correre, saltare e salire le scale. Un bambino di 2 anni corre così velocemente che alcuni genitori potrebbero rimanere senza fiato. Se un bambino è interessato alle lettere prima del suo secondo compleanno, vale la pena spiegargli: questa è la lettera A, questa è C, ecc. Un bambino può chiederselo quando vede un motivo sulla maglietta di suo fratello, del suo amico dell'asilo, di sua madre o nel negozio quando cresce, ad esempio lettere distintive.

Il bambino tiene la prima penna con tutta la mano e questa si chiama gamba cilindrica. Il polso non è mobile, il gomito o la spalla sono responsabili dei movimenti della matita. Il movimento non è precisissimo e ci sono solo scarabocchi sul foglio, ma a quale genitore non piacerebbe?

Tuttavia, un bambino di 2-3 anni tiene un pastello in quella che viene chiamata presa dorsale, caratterizzata da un indice dritto. Un bambino di età compresa tra 3,5 e 4 anni tiene già un pastello con una presa a tre dita e puoi vedere un maggiore controllo durante il disegno e il movimento del polso. La ricerca mostra che più della metà dei bambini di tre anni sono in grado di apprendere questa presa. Le ragazze padroneggiano l'arte più velocemente.

I bambini di età superiore a 4,5 anni padroneggiano l'arte del pugno dinamico con tre dita. Disegnano, creano modelli e scrivono le prime lettere e i numeri in modo più accurato. Tengono lo strumento da scrittura in mano in modo più sicuro.

Oggigiorno ai bambini non basta più un pezzo di carta per imparare a disegnare, colorare e scrivere: è troppo noioso per loro. Il bambino diventa rapidamente frustrato e perde la motivazione: non è questo lo scopo dell’apprendimento. Il negozio online Strefa Smyka offre suggerimenti già pronti per imparare l'alfabeto e i numeri. Invece di regalare a tuo figlio dei dispositivi elettronici, regala un libro magico con inchiostro che scompare che delizierà ogni piccolo.

Imitazione e imitazione

Quando un bambino impara a scrivere da solo? Una volta padroneggiato l'arte della copia e poi dell'imitazione. Niente nello sviluppo di un bambino può essere accelerato, ogni bambino si sviluppa al proprio ritmo e alla propria fascia di età, e quando e cosa dovrebbe essere in grado di fare dovrebbe essere messo tra virgolette. L'eccezione sono le situazioni in cui noti che tuo figlio ha molti problemi all'asilo nel disegnare modelli, nell'imitare forme e nell'imitare modelli. Allora vale la pena parlare con l'insegnante.

Imitazione – nei primi anni di vita. Il bambino dovrebbe essere in grado di vedere come disegnare una determinata forma, linea e motivo e poi disegnare da solo. Un bambino di due anni impara a imitare il disegno di linee e curve. I bambini leggermente più grandi possono disegnare forme geometriche quando vedono il disegno di un adulto.

La copia è la fase successiva nel processo di sviluppo dopo l'imitazione. Il bambino non ha più bisogno di istruzioni su come disegnare la figura. Lo ha in un quadro e lo dipinge nel modo in cui lo vede. Prima un bambino sviluppa le capacità di trascrizione, prima imparerà a scrivere a mano e a leggere fluentemente.

Non forzarli a imparare, perché l'effetto potrebbe essere controproducente

Ogni genitore desidera il meglio per i propri figli ed è chiaro che l’istruzione è attualmente una priorità per la maggior parte dei genitori. Tuttavia, va notato che un bambino di tre, quattro o cinque anni è un bambino piccolo per il quale il gioco è la base della sua vita. Attraverso il gioco, imparano a conoscere il mondo, a lavorare in gruppo e a svilupparsi su molti altri fronti.

Costringere un giovane umano a imparare non è una buona soluzione per nessun bambino. È meglio iniziare l'apprendimento dell'alfabeto liberamente ascoltando canzoni contenenti l'alfabeto e canzoni per bambini su piattaforme musicali. Mostra al bambino le lettere. Puoi scrivere un messaggio e giocare a indovinelli, quindi trasformare il messaggio in un disegno insieme: volto, fiore, casa, albero, ecc. La partecipazione spontanea e discreta del bambino e l'apprendimento attraverso il gioco ottengono i migliori risultati.

Strefa Smyka – Libro magico con inchiostro che scompare

Questa è una ricetta semplice per imparare la calligrafia per bambini di tre anni. I bambini amano i regali, le novità e i giocattoli straordinari. Il libro magico con inchiostro a scomparsa disponibile nel negozio online Strefa Smyka è uno dei giocattoli educativi per bambini di maggior successo. Con questi libri per bambini:

Imparano le lettere,

Imparano a scrivere la forma corretta delle lettere: il libro ha speciali scanalature 3D,

Praticare una presa corretta, facilitata da un pennarello,

Riconoscere i numeri e imparare a copiare le loro forme,

Esercitare abilità di imitazione, preparandoli a padroneggiare le abilità di copia,

Impareranno le prime parole in inglese.

L'inchiostro che scompare sorprende il bambino, che riesce a riempire ripetutamente i campi con lettere e numeri, a sviluppare la corretta presa dello strumento di scrittura, e allo stesso tempo a ricordare le lettere. I libri ottengono buone recensioni da parte dei genitori, il che significa che giocare con la scrittura in questo modo è un modo divertente e coinvolgente di trascorrere del tempo per i bambini.

I bambini sono forse i consumatori più esigenti e onesti, quindi quando danno un voto alto a qualcosa, deve trattarsi di un giocattolo allettante e divertente. Sono disponibili kit di scrittura magica Qui.

Con la pratica arriva la maestria

La scrittura a mano consuma più energia rispetto alla digitazione sulla tastiera del telefono. Ancora più importante, l’apprendimento della scrittura a mano ha un impatto significativo sull’apprendimento della lettura. I bambini che praticano la scrittura imparano a leggere più velocemente. Ricordano le parole scritte e poi le raccolgono nel testo.

Scrivere a mano richiede più attività cerebrale rispetto alla digitazione su una tastiera. Questo è secondo una ricerca condotta da scienziati norvegesi. Scrivendo a mano si codificano nuove informazioni, che hanno un impatto positivo anche sull’apprendimento di altre cose.

I ricercatori norvegesi hanno sottolineato anche un fatto importante, ovvero che la scrittura a mano comporta un maggiore utilizzo dei sensi. Pertanto, in ogni fase dell’istruzione, gli strumenti di lavoro tradizionali come carta e penna sono migliori per i bambini.

Altre ricerche condotte in precedenza suggeriscono che la scrittura a mano ha un impatto positivo sulle persone sotto molti aspetti:

migliora la concentrazione,

influenza la comprensione della lettura,

risveglia l'immaginazione,

Aiuta nella corretta formulazione delle idee.

Un bambino che impara a scrivere su dispositivi elettronici per la prima volta potrebbe avere grossi problemi nell’imparare a scrivere a mano. Digitare sul telefono, con i suggerimenti, è veloce e conveniente. La scrittura a mano richiede impegno e pazienza, quindi vale la pena iniziare a impararla.

Come migliorare le capacità motorie fini? – Zona spessa Lui conosce la risposta

La capacità di usare le mani in modo efficiente non è qualcosa che viene data alla nascita. Ogni bambino dovrebbe praticare le abilità con le mani e le dita, le cosiddette abilità motorie fini. Per fare questo, devi giocare a diversi giochi con tuo figlio, ad esempio:

Realizzazione di stampi/forme da plastilina,

Passare il filo attraverso i fori,

prendere/lanciare la palla,

perline su filo,

disegno a mano,

Impastare un impasto fatto in casa (ad esempio un palloncino riempito di riso).

Puoi trovare giochi stimolanti nel negozio online Strefa Smyka Giochi educativi. Offrono, tra le altre cose: tappetini per disegnare con acqua, primer, blocchi e altri giocattoli che piacciono ai bambini. Anche i genitori, perché grazie a loro i bambini pian piano si preparano per la scuola.

Se vuoi che tuo figlio impari con piacere, regalagli dei giocattoli magici che supportino la scrittura e lo sviluppo. Ciò darà i suoi frutti nelle prossime tappe educative.