Una donna polacca ha vinto il Premio degli Inventori Europei e il Premio del Pubblico

La Dott.ssa Olga Malinkiewicz, cofondatrice e CTO di Saule Technologies, insieme al suo team ha ricevuto il premio per le piccole e medie imprese (PMI). Ha battuto i concorrenti finlandesi e francesi con la sua “tecnologia solare che utilizza celle solari in perovskite economiche e rispettose dell’ambiente”.

Le celle di perovskite, stampate su wafer flessibili, sono “leggere, estremamente sottili, trasparenti e altamente efficienti, anche alla luce artificiale”, grazie a ciò la loro gamma di applicazioni è più ampia rispetto a quella delle celle di silicio convenzionali – descrive Saule Technologies, che è stata i primi al mondo a lanciare la loro produzione.

“Diciamo che la necessità è la madre delle invenzioni e che tutti abbiamo bisogno di energia pulita. Condividere la mia ricerca con le persone è sempre stato il fulcro del mio lavoro di scienziato”, ha sottolineato l’inventore di questa tecnologia alla cerimonia dell’European Inventor Award. Centro Congressi Mediterraneo a La Valletta (Malta).

Nel corso della cerimonia è stato annunciato anche il People’s Choice Award, che potrete votare online per tutti i 15 finalisti. Anche Olga Malenkiewicz ha trionfato in questa categoria.

Mentre riceveva la statua, ha presentato alla sua azienda una cella di perovskite stampata. “Anche se qui non c’era luce solare diretta, la cella ha iniziato a produrre elettricità. Immagina come potrebbe funzionare all’aperto. Immagina di poter coprire qualsiasi superficie con tali celle: pareti, soffitti, pavimenti. È energia a disposizione di tutti.” ha detto lo spettatore inventore polacco.

Ha aggiunto che l’ottenimento di energia utilizzando questa tecnologia è ulteriormente facilitato dal metodo di produzione delle cellule di perovskite, ovvero dalla stampa.

Il vincitore della categoria “Industria” è stato il duo italo-tedesco Fiorenzo Dione e Richard Oberle. Gli ingegneri sono stati elogiati per aver “rivoluzionato l’industria automobilistica attraverso metodi di fusione dell’alluminio di precisione”. La macchina per pressofusione ad alta pressione Giga Press, sviluppata per la produzione di veicoli elettrici, “aiuta a ridurre i rifiuti, il consumo di energia e le emissioni di carbonio associate alla produzione automobilistica”.

“La nostra invenzione riduce le emissioni di anidride carbonica del 40% e potrebbe rendere i veicoli elettrici più accessibili”, ha affermato Fiorenzo Dioni durante la cerimonia. “Il nostro lavoro non riguarda solo la tecnologia, ma anche lo sviluppo sostenibile e la sicurezza”.

A sua volta, la scienziata informatica tedesca Dr. Cordelia Schmid ha vinto nella categoria “Ricerca”, grazie alla creazione di “applicazioni avanzate di apprendimento automatico” che possono essere utilizzate nelle tecnologie di tutti i giorni. La ricerca di Schmid ha consentito all’intelligenza artificiale di “vedere” e interpretare dati visivi complessi in tempo reale. La motivazione del premio affermava: “Il suo lavoro è un passo verso un futuro in cui robot interattivi e veicoli autonomi forniranno soluzioni a problemi urgenti”.

“La visione artificiale e l’apprendimento automatico fanno già parte della nostra vita e compaiono in innumerevoli cose quotidiane, anche se non ne siamo consapevoli”, ha affermato il matematico ritirando il premio.

Tra i vincitori di quest’anno figura anche il metallurgista giapponese Dr. Masato Sagawa (categoria “Paesi al di fuori dell’Ufficio Brevetti Europeo”), creatore dei “magneti permanenti più potenti essenziali per le tecnologie avanzate”. Ha sviluppato magneti al neodimio-ferro-boro (Nd-Fe-B) sinterizzati altamente durevoli e smagnetizzati. Questa soluzione può essere utilizzata, tra l’altro, in apparecchiature mediche, freni ABS, lavatrici o turbine eoliche.

“Spero che questo premio ispiri i giovani e li convinca di quanto sia utile la scienza dei materiali per la società”, ha affermato il dottor Sagawa durante la cerimonia maltese.

Il professore ha ricevuto un premio alla carriera. Carol Robinson, la prima professoressa di storia alle università di Cambridge e Oxford, è specializzata in chimica fisica e teorica. La giuria ha apprezzato il suo contributo all’analisi del sangue, allo sviluppo di farmaci e alla ricerca biochimica.

Proprio il professor Robinson ha annunciato nella capitale maltese, La Valletta, i nomi dei vincitori del Young Inventors Award, che viene assegnato per la terza volta.

Il premio principale (del valore di 20.000 euro) in questa categoria è andato all’olandese Rochelle Niemijer, che ha creato un kit di test portatile per la diagnosi rapida delle infezioni batteriche.

Il secondo premio (10.000 euro) è andato all’ucraino Valentin Vryska, inventore della tecnologia per produrre carta ecologica dalle foglie cadute, che previene la deforestazione e riduce le emissioni di anidride carbonica.

Sul podio anche Khawla bin Ahmed, Ghufran Ayari, Salima bin Tamim e Sirine Ayari (5.000 euro). Le donne tunisine hanno sviluppato MOOOVOBRAIN, una soluzione intelligente per controllare una sedia a rotelle utilizzando le onde cerebrali, che consente alle persone con gravi disabilità di muoversi in modo indipendente.

L’European Inventor Award è un premio assegnato ogni anno dal 2006 dall’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO). I vincitori del premio sono scienziati e ingegneri le cui invenzioni contribuiscono al progresso della tecnologia e migliorano significativamente la qualità della vita.

“La nostra missione è registrare i brevetti. Ma i brevetti non cadono dal cielo, ci sono persone dietro le invenzioni brevettate. Ecco perché l’Ufficio europeo dei brevetti ha creato “For Inventors” per onorare coloro che inventano e migliorano le tecnologie al servizio di tutti noi.

Ha aggiunto: “La più grande invenzione della storia è il cervello umano. Grazie a ciò, possiamo creare soluzioni straordinarie e continuare ad ampliare i confini della conoscenza”.

