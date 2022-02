Se iMessage taglia entrambe le estremità dei tuoi tweet, non sei solo

Giovedì, ho scritto che Twitter ha attraversato febbraio dopo aver riscontrato problemi Per la seconda volta in una settimanaE venerdì l’azienda stava affrontando uno strano bug in iMessage. Se stai utilizzando un dispositivo Apple e invii un Tweet al tuo amico su un dispositivo Apple, il primo e l’ultimo carattere non verranno visualizzati nel Tweet. come segnalato da 9to5MacNelle anteprime dei tweet inviati tramite iMessage sembrano mancare il primo e l’ultimo carattere del tweet, rendendolo strano.

me stesso e un altro bordo Lo scrittore ha testato anche questo bug. Ecco come l’app Messaggi Apple su iPhone, Mac e Apple Watch mostra un tweet che hai scritto ieri:

Ecco cosa twitti fatto ieri In realtà sembrava:

Durante l’accesso al commento, la portavoce di Twitter Stephanie Cortez ha inizialmente affermato che il bug era stato corretto, ma si è scoperto che non era così: Cortez ha detto poco dopo la pubblicazione di questo articolo che la società era a conoscenza del problema e stava valutando una soluzione . Quando ho effettuato il check-in venerdì sera tardi, l’errore è stato corretto per me su tutti i miei dispositivi. Apple non ha risposto a una richiesta di commento.

Aggiornamento 18 febbraio, 22:15 ET: L’errore è stato corretto per me sui miei dispositivi.