Scheda madre potente. Supporta schede grafiche fino a 58 libbre

GIGABYTE ha trovato un modo per mostrare al mondo come saranno le nuove schede madri AMD Granite Ridge. Il tutto con il pretesto di vecchie patatine.

Produttori provenienti da tutto il mondo si stanno preparando per la prossima fiera Computex2024Che inizierà il 4 giugno. Questo la prossima settimana In Taiwan Verranno presentate le novità dal mondo delle nuove tecnologie. Soprattutto quando si tratta del mercato dei desktop e dei laptop.

I taiwanesi hanno dimostrato la scheda madre per compiti speciali

GB Ho già inviato la scheda madre a selezionate redazioni asiatiche B650E AORUS PRO X USB4. Stiamo parlando di una piattaforma con presa AMDAM5 Per i nuovi processori AMD Dorso in granito. Molte persone presumono che sia così I taiwanesi celebrano l’assedio imposto da AMD sulle nuove schede madri AMD X870 e B850.

Gigabyte B650E AORUS PRO È una delle poche schede madri AMD che offre supporto PCI Express 5.0 Per SSD e schede grafiche. Inoltre, come suggerisce il nome, riceviamo anche supporto per USB 4.0 se Wi-Fi 7. C’è anche un connettore per un nuovo monitor che visualizza i parametri del computer.

Tuttavia, attira maggiormente l’attenzione Slot PCIe UDX. È un connettore per schede grafiche rinforzato con solidi inserti metallici. In grado di supportare sistemi di peso fino a 58 kg. Pertanto, anche i modelli più pesanti e grandi, anche durante il trasporto, non danneggeranno la scheda madre.

GIGABYTE B650E AORUS PRO Presto conosceremo maggiori dettagli.

Aspetto: certamente. Vedremo i nuovi processori AMD ad agosto



Aspetto: I polacchi hanno sfoggiato il loro neonato. Le velocità sono impressionanti

Fonte immagine: Bench Life

Fonte testo: VideoCardz, ed. re