Rocce misteriose su Marte. Nessuno sa da dove provenissero

I prezzi delle schede grafiche AMD Radeon e NVIDIA GeForce migliorano in modo significativo insieme alla disponibilità della GPU nel 2022

Anche se gli scienziati attualmente non hanno idea da dove provengano le migliaia di rocce bianche nella loro zona, suggeriscono che gli “oggetti galleggianti” siano stati “riscaldati e rimodellati dagli impatti di lava o asteroidi altrove su Marte” in passato. Successivamente gli oggetti dovevano essere gettati sul fondo della fossa, osserva Bedford. Indipendentemente dal processo esatto, la scienziata e il suo team sospettano che la comparsa delle rocce bianche sia avvenuta “relativamente di recente, tenendo conto della storia geologica del cratere Jezero”.

Candace Bedford aggiunge che il rover Perseverance ha iniziato un'altra missione questa primavera. Il suo obiettivo è raggiungere il bordo del suddetto cratere per riprendere con telecamere a lungo raggio una parte maggiore delle rocce bianche sparse attorno a Jezero. Tuttavia, le rocce misteriose non sono l’unica ragione per cui gli scienziati continuano la loro missione su Marte. Vogliono arrivare più lontano, verso luoghi che credono esistano “Geologia unica e mai scoperta prima sul fondo del cratere.”. Ciò include, tra le altre cose: le rocce che si sono formate prima del cratere, che potrebbero contenere registrazioni sulla composizione della crosta e del clima di Marte. Forse rocce da scoprire Contengono prove di biofirme, cioè tracce di vita.