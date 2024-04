La strada per Hurkacz verso la finale è aperta. Gli avversari in classifica hanno perso

La stagione sul cemento certamente non è andata come lui e i tifosi si aspettavano. Per iniziare a combattere sulla terra battuta, Hurkacz ha scelto di partecipare ad un torneo a Estoril, in Portogallo, dove il campo non è molto forte. Lì, Casper Ruud è la testa di serie e Hurkacz è la seconda testa di serie. La numero tre è stata scattata prima dell'inizio dell'evento Lorenzo Mositimo Il 19enne Arthur Fels è entrato nel torneo classificandosi tra i primi cinque. Gli italiani e i francesi sembrano essere i più forti in corsa verso la finale.

Dopo la terza testa di serie, ha giocato la sua partita anche l'italiano Arthur Fels, favorito anche contro Cristian Garin. Il francese ha vinto il primo set molto velocemente e sembrava che Garin fosse in una posizione perdente. Tuttavia, come si è scoperto, le parti successive hanno confermato queste aspettative. Fils ha perso i successivi due set contro quattro ed è stato eliminato dal torneo. Ciò a sua volta significa che la strada verso la finale è molto aperta per Hurkacz, poiché non c'è nessun giocatore in classifica in vista fino alla partita per il titolo.