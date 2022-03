Robert Lewandowski aumenta la vetta della classifica per Peca Nona, capocannoniere della Bundesliga

Baviera Monaco Hanno pareggiato 1-1 con l’Hoffenheim nel 26esimo turno della Bundesliga. L’unico gol per i campioni di Germania è quello di Robert Lewandowski alla fine del primo tempo. L’attaccante ha già segnato 17 gol in trasferta Monacoche è lo stesso del precedente detentore del record del campionato tedesco in questo senso, ovvero Timo Werner e Jupp Heynckes.

Guarda il video

Lewandowski non smette mai di stupire. Ottimo tiro a canestro!

Robert Lewandowski aumenta la sua superiorità sui suoi concorrenti

Il successo di sabato è stata la 29a edizione della Bundesliga in questa stagione. Grazie a questo Lewandowski Rafforza la sua posizione di leader nella classifica dei capocannonieri della Bundesliga. Ci sono volute 26 partite di Pole per raggiungere questo numero di gol: segna in media in campionato ogni 78 minuti.

“Solo degno di nota.” I tedeschi hanno valutato in modo ambiguo il gioco di Lewandowski

A questo punto, la sua superiorità sui prossimi due marcatori della Bundesliga è schiacciante. Patrick Chic Z Bayer LeverkusenCon solo 20 risultati. Qualche settimana fa ha affrontato il ceco Lewandowski, ma si è strappato i legamenti e non ha giocato per due partite consecutive. È interessante notare che Schick segna anche un gol in campionato ogni 78 minuti.

È al terzo posto Erling Haaland Con 16 successi in 14 partite (un gol ogni 72 minuti). Il norvegese avrà la possibilità di ridurre la sconfitta alla pole, perché domenica lo farà Borussia Domenica affronterà l’Armenia Bielefeld in forma debole.

Capocannoniere della Bundesliga tedesca [stan na 12.03.2022]: