Telescopio spaziale Hubble. Nuova foto di una giovane star

Il telescopio spaziale Hubble cattura in un’altra straordinaria immagine l’esplosione di una giovane stella nella Nebulosa di Orione, la regione cosmica più vicina dove stanno nascendo nuove stelle.

Il risultato di questa interazione cosmica, soprannominata “Wrath” dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), è un oggetto chiamato Herbiga-Haro, mostrato nell’angolo in basso a sinistra dell’immagine. Si tratta di strutture gassose piccole, luminose e di breve durata che appaiono vicino a stelle appena nate.

Questa non è la prima volta che il telescopio spaziale Hubble fotografa questo particolare oggetto, chiamato HH 34. In precedenza, le sue immagini risalivano al 1994-2007 e sette anni fa, quando erano state scattate in alta risoluzione. HH 34 si trova a circa 1.250 anni luce dalla Terra nella Nebulosa di Orione, la regione di formazione stellare più vicina al nostro pianeta.