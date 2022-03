Questo osso era uno dei più antichi antenati dei dinosauri in Sud America

Gli scienziati hanno scoperto i resti fossili dei più antichi dinosauri trovati in Sud America. Una scoperta in Brasile dimostra che vissero un milione di anni prima di quanto si pensasse.

I dinosauri più antichi del mondo vissero circa 230 milioni di anni fa in Argentina e Brasile. In alcuni luoghi dell’Argentina sono stati trovati i resti degli antenati di questo rettile, avvenuti 236 milioni di anni fa e non superavano il metro di lunghezza. La documentazione fossile in Argentina è relativamente ricca. Lo stesso non si può dire del Brasile.