Il tè matcha può proteggere dalla gengivite

Uno studio ha dimostrato che sciacquare la bocca con il liquido matcha distrugge i batteri responsabili della gengivite. Il tè verde in polvere aveva un significato cerimoniale, ma stava diventando sempre più popolare anche in Polonia.

La parodontite, comunemente conosciuta come parodontite, è una malattia infiammatoria delle gengive che, nel tempo, può portare alla perdita dei denti. Inoltre, sebbene le relazioni causali non siano state dimostrate con precisione, sono state anche collegate ad un aumento del rischio di altri problemi di salute, tra cui diabete, cancro, malattie cardiache e persino parto prematuro.

I batteri sono in gran parte responsabili dello sviluppo della gengivite Porphyromonas gingivalisChe vive sulla superficie dei denti e penetra in profondità nelle tasche gengivali che li trattengono.

Gli scienziati dell’Istituto nazionale giapponese per le malattie infettive notano che un buon modo per sbarazzarsi di batteri pericolosi è usare il tè matcha. È un decotto preparato con foglie di tè verde in polvere. Innanzitutto, i ricercatori hanno visto nei test di laboratorio che le carote uccidono Porphyromonas gingivalis. Hanno poi chiesto ai volontari affetti da gengivite di sciacquarsi la bocca con il liquido matcha. Hanno registrato una significativa riduzione del numero di batteri nella saliva dei partecipanti.

Nel frattempo, il matcha non ha avuto alcun effetto sui batteri benefici negli esseri umani.

Gli scienziati sottolineano che ricerche precedenti hanno già dimostrato che bollire il tè distrugge batteri, funghi e virus. Un esperimento ha addirittura dimostrato che l’estratto di tè verde è distruttivo P. gengivale Rende difficile per questi batteri aderire alle mucose.

“Il matcha può avere applicazioni cliniche nella prevenzione e nel trattamento della gengivite”, hanno riassunto gli scienziati autori della pubblicazione “spettro microbiologico”. (porta)

Marek Matacz

stuoia / lo farò /