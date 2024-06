Marta Miczynska è vicepresidente del Consiglio dell’EMBO

La professoressa Marta Miczynska è diventata vicepresidente del Consiglio dell’EMBO, l’Organizzazione europea per la biologia molecolare. È una delle organizzazioni internazionali più note che lavora per promuovere l’eccellenza nelle scienze della vita e supportare i ricercatori nello sviluppo delle loro carriere.

La professoressa Marta Miczynska, membro dell’EMBO dal 2017, è direttrice dell’Istituto internazionale di biologia molecolare e cellulare di Varsavia, dove dirige il Laboratorio di biologia cellulare.

Il presidente del Consiglio dell’EMBO sarà il Professor. Maria Resino, Prorettore alla Ricerca dell’Humanitas University di Milano e Vice Direttore Scientifico e Group Leader dell’Humanitas Research Hospital.

La professoressa Miączyńska – citata nell’annuncio del MIBMiK – ha commentato: “Sono onorata di assumere la carica di vicepresidente del Consiglio EMBO e felice di avere l’opportunità di collaborare con Maria Rescigno e tutti i miei colleghi del Consiglio, ne sono convinto insieme promuoveremo l’eccellenza nella ricerca e sosterremo scienziati di talento, in linea con i valori dell’EMBO. Nel mondo di oggi in rapida evoluzione, EMBO deve rimanere l’organizzazione che unisce i ricercatori e fa avanzare le scienze della vita.

Nel corso della riunione, il Consiglio dell’EMBO ha confermato anche l’elezione del nuovo Segretario Generale dell’EMBO. Paul Nurse, membro dell’EMBO dal 1987, è stato direttore generale del Francis Crick Institute di Londra.

EMBO è un’organizzazione che promuove l’eccellenza nelle scienze della vita in Europa e oltre. Gli obiettivi principali dell’organizzazione sono supportare i ricercatori di talento in tutte le fasi della loro carriera, stimolare lo scambio di informazioni scientifiche e contribuire a costruire un ambiente di ricerca in cui gli scienziati possano ottenere i migliori risultati.

L’EMBO aiuta i giovani scienziati a sviluppare la loro ricerca, a migliorare la loro reputazione internazionale e a garantire la mobilità. I corsi, i workshop, le conferenze e le pubblicazioni delle riviste EMBO si concentrano sulla ricerca attuale e forniscono lo sviluppo di competenze per mantenere elevati livelli di eccellenza nella pratica di ricerca. EMBO formula la politica scientifica ottenendo opinioni e commenti dalla comunità scientifica internazionale e monitorando le ultime tendenze della scienza. Maggiori informazioni: www.embo.org

