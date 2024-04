Quanto hanno guadagnato gli stadi di Serie A nel 2023? – Stadiony.net

26.04.2024 16:19

Fonte: Calcio e Finanza, UEFA, Stadiony.net; Autore: Miguel Ciołczyk Garcia



Il campionato italiano è incluso nel prestigioso “Big 5”, un gruppo dei migliori campionati d'Europa. Tuttavia, in termini di ricavi, gli stadi di Serie A sono indietro rispetto agli impianti di Inghilterra o Spagna, ha evidenziato il sito Calcio e Finanza pubblicando i ricavi generati dagli stadi italiani nel 2023. Il divario tra il fondo e il vertice della classifica era enorme, ma la lotta per il primo posto era feroce.

Quanto guadagnava l’ultimo della classifica economica?

Monza ha mostrato una performance più modesta nell’analisi Calcio e Finanza nel 2023, Riceve solo 2,7 milioni di euro dalla sua struttura. Risultati simili sono stati ottenuti dall'Empoli (2,8 milioni di euro) e dallo Spezia (3 milioni di euro). Meno bene hanno fatto il Sassuolo (3,7 milioni di euro) e Verona, Torino e Cremonese (4,5 milioni di euro ciascuna).

Seguono la Sampdoria al 13° posto, che raggiunge i 4,6 milioni di euro, seguita dal Bologna (6,4 milioni di euro) e dall'Atalanta, che nella stagione 2022/23 finisce 5a e di conseguenza 11esima, nonostante abbia giocato in Europa League. 7,2 milioni di euro. Questa decisione era legata alla costruzione del loro stadio, che durò per tutto questo periodo. L'Udinese apre la top ten (8 milioni di euro), risultato leggermente migliorato da Salernitana (8,6 milioni di euro) e Lesse (8,8 milioni di euro).

© groundhopping_damnglo | Stadio Artemio Franchi, Firenze

Derby economico di Milano

soltanto 7 club hanno raggiunto risultati a doppia cifra dall'utilizzo dei propri stadi, ma ci sono grandi differenze tra i singoli impianti di questo gruppo. Lo Stadio Artemio Franchi della Fiorentina, settima classificata, ha guadagnato 14,1 milioni di euro, lo Stadio Olimpico della Lazio 17,9 milioni di euro. Il Napoli ha avuto le entrate più alte tra i due club poiché lo Stadio Diego Armando Maradona ha guadagnato 37,9 milioni di euro.

Al 4° posto in classifica c'è la Roma, che condivide con la Lazio lo Stadio Olimpico della Capitale, finanziato con 49,2 milioni di euro a bilancio dello stadio. La Juventus era molto bassa sul podioPerché l'Allianz Stadium ha pagato al club torinese 61,5 milioni di euro.

Milan e Inter occupano i primi due posti, dividendosi lo Stadio San Siro, nonostante abbiano ricevuto l'impressionante cifra di 72,8 milioni di euro per le condizioni italiane. Anche in questa partita i rossoneri hanno dovuto cedere il passo ai nerazzurri79 milioni di euro di ricavi.

© Marco_Pomella | stadio Olimpico

Come si colloca la Serie A rispetto ai campionati europei?

Il divario tra le migliori squadre di Serie A e le altre è enorme. Le 13 squadre peggiori in termini di ricavi dagli stadi hanno guadagnato complessivamente solo 69,3 milioni di euro, vale a dire 69,3 milioni di euro Meno di Inter o Milan. Questa disparità intensifica la differenza di potenziale tra le squadre italiane.

Questo è un trend che si riscontra nel campionato italiano; Lo afferma il rapporto sulla finanza e gli investimenti dei club europei della UEFA Il ricavo medio dalla vendita dei biglietti in Italia nel 2022 è di soli 10,9 milioni di eurodando il risultato più basso tra i cosiddetti Big 5. In confronto, la media per lo stesso aspetto della Premier League è di 44,7 milioni di euro.

Nella media, cioè gli introiti dei club a metà classifica sono scarsi. In Serie A nel 2022 è 5,6 milioni di euro, cioè Quasi 5 volte meno del Regno Unito. Anche Germania (11,9 milioni di euro), Francia (6,8 milioni di euro) e Spagna (6,1 milioni di euro) hanno avuto medie più alte, dove Barcellona e Real Madrid hanno registrato i dati anno su anno più alti. Monopolio arrivo Nel 2023 la media è aumentata di 2 milioni di euro, il che potrebbe indicare un miglioramento dei risultati finanziari.

© Gli Housemaster saltano da terra | Stadio Giuseppe Meazza (Stadio San Siro)

Perché gli stadi italiani stanno andando così male?

Il motivo di questa posizione non è la capienza degli stadi, perché gli impianti della penisola appenninica non restano indietro rispetto ai posti di altri Paesi. La risposta, però, potrebbe trovarsi nel voto. Inter, Milan, Roma, Napoli e Lazio Sono responsabili della metà (!) dei biglietti venduti in questa stagione.

In Serie A la media delle presenze non supera le 31.000 presenze. Spettatori per partita, ovvero ⅖ Numero medio di tifosi alle partite della squadra più vista – Inter, le cui partite sono viste in media da 73.000 persone. Persone. In confronto, la media in Premier League è di 39.000. Spettatori per partita, ovvero più della metà della media degli spettatori del più celebre Old Trafford (73,5mila).

Pertanto, in Premier League la media è al livello della 10a squadra, e in Serie A – tra l'8a e la 7a squadra in classifica. Anche gli scarsi risultati finanziari degli stadi italiani possono davvero incidere Solo ⅕ di loro prendono il nome dallo sponsor principaleIl 78% delle squadre tedesche guadagna in questo modo.

© Nick Mann (CC BY-SA 4.0) | Stadio Renato Dall'Ara

Naturalmente, le entrate degli stadi rappresentano solo una frazione delle entrate di un club, ma potrebbero fornire qualche indicazione sul motivo per cui la Premier League è in ritardo rispetto alla Liga, alla Serie A, alla Bundesliga e alla Ligue 1 in termini di concorrenza economica, mentre monopolizza le risorse sul modello del Barça e del Real in Spagna o dell’Inter in Italia Non favorisce l’innovazione e la crescita economica.

Ecco il dettaglio dei ricavi degli stadi di Serie A: