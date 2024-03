Elezioni locali 2024. Dzirzaskowski vince il dibattito di Varsavia

Non ci sono stati progressi, ma il dibattito tra i candidati a sindaco di Varsavia è andato bene. È importante che tutti i concorrenti partecipino alla discussione organizzata da TVP. Accanto all'attuale presidente della capitale, Rafal Trzaszkowski, sono comparsi Magdalena Bejat, Tobias Bochenski, Janusz Korwin-Micke, Romuald Starozilek, Rafal Trzaszkowski e Przemysław Wiebler.

Si è discusso di temi quali l'istruzione, i trasporti, la sanità e l'alloggio. I candidati hanno parlato di visioni del mondo, CPK, cooperazione con il governo e hanno potuto farsi domande a vicenda. Negli ultimi tempi l'obiettivo principale dei candidati era Rafał Trzaszkowski, che ha dovuto spiegare se si sarebbe candidato alla presidenza della Polonia tra pochi mesi se rieletto nella capitale. La domanda è stata posta due volte, da Magdalena Bejat e Przemysław Wibler.



Potapowicz: Elezioni a Varsavia? PiS è un candidato debole. Trzaskowski ripeterà il suo successo Il PiS ha abbandonato la campagna, concludendo che non avrebbe vinto a Varsavia. Ciò ha fermato un candidato relativamente debole e irriconoscibile e ha dato a Rafas Truszkowski la possibilità di rendere la campagna elettorale molto più semplice – ha affermato il vicepresidente del Consiglio di Varsavia Sławomir Potapowicz. – Tenendo conto del talento e del carisma di Rafas Trzaszkowski, può ottenere un risultato migliore rispetto a cinque anni fa – ha aggiunto.

Rafał Trzaskowski ha parlato molto, ma non ha risposto nemmeno una volta. Questa è anche la debolezza del suo discorso. Politicamente, ovviamente, non poteva rispondere. E Bocheński, che sarebbe il candidato del PiS alla presidenza della capitale, non darà una risposta simile.

Elezioni locali 2024. Vinti e vincitori del dibattito di Varsavia



I candidati più deboli si sono presentati come una sorta di folclore politico. Janusz Korwin-Mikke e Romuald Starosielec sono semplicemente comparsi.