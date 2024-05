Quale computer per giocare e lavorare? Collezioni consigliate per giugno 2024

Stai cercando un PC da gioco? Postazione di lavoro efficiente? O forse un set economico per il lavoro d’ufficio? Non importa quanto vuoi spendere, con i nostri computer consigliati per giugno 2024 troverai qualcosa per te!

Come raggruppiamo i computer consigliati?

Ciò che più ci preoccupa è l’efficienza e l’affidabilità dei componenti proposti. Si tratta di computer progettati per i giochi e il lavoro tipico. Ci concentriamo su un processore potente, una scheda grafica e una RAM veloce. Sullo sfondo, anche se non vengono affatto ignorati, ci sono la scheda madre, il disco e l’alimentatore. Nel caso dei supporti dati abbandoniamo completamente i dischi rigidi e offriamo solo supporti SSD. Oggi i loro prezzi sono così bassi che le strutture HDD stanno perdendo il loro significato nei computer domestici. Soprattutto considerando la comodità del lavoro.

I nostri suggerimenti includono processori Intel e AMD; NVIDIA GeForce, ma anche schede grafiche AMD Radeon. Non stiamo cercando di promuovere artificialmente nuovi prodotti, soprattutto quando il loro prezzo non è giustificato dalle prestazioni, quindi non dovresti essere sorpreso dalla presenza di chipset Intel Core di 12a e 13a generazione. È vero che nei negozi sono disponibili gli ultimi processori AMD Ryzen 7000 e Intel Raptor Lake Refresh, ma i loro prezzi sono spesso molto più alti.



Nel caso delle schede grafiche, non offriamo sempre le ultime novità. È vero che serie come AMD Radeon RX 7000 o NVIDIA GeForce RTX 4000 esistono da molto tempo e molte persone aspettano quest’anno le nuove generazioni, ma Alcuni dei suoi predecessori hanno un rapporto qualità-prezzo ancora migliore Oppure offri più VRAM. Soprattutto se qualcuno prende di mira il segmento inferiore o non si preoccupa delle tecnologie come il ray tracing. La famiglia Intel ARC non dispone ancora di driver perfetti. Pertanto vale la pena accedere a modelli leggermente più vecchi e unità usate finché è ancora possibile.

Aspetto: Un computer progettato con un piedino minuscolo decorerà la tua stanza (test)

Ricorda inoltre che l’assemblaggio dei computer è una questione molto individuale. Ognuno di noi ha le proprie preferenze riguardo a produttori o ingredienti specifici. Le attuali proposte sono state preparate sulla base delle nostre conoscenze ed esperienze. Tuttavia, se ritieni che qualcosa debba essere cambiato, saremo felici di ascoltare i tuoi suggerimenti nei commenti.

Fonte immagine: Shutterstock, Telepolis