Ogni quarta colonna ne tiene uno nel cassetto. Questo è andare in cerca di guai

Nella prossima edizione del concorso ambientale per scuole e asili nido, co-organizzato da T-Mobile, sono stati raccolti quasi 16.000 vecchi telefoni. Questa è una buona aspettativa, ma purtroppo è solo una goccia nell’oceano dei bisogni.

T-Mobile si vantava Risultati della competizione “Raccogliere batterie e telefoni” è rivolto alle scuole e agli asili nido. Poiché i dispositivi potevano essere scambiati con premi interessanti, la campagna ha attirato l’attenzione Diverse centinaia di filiali da tutta la Polonia.

La campagna ha raccolto più di 16.000 vecchi telefoni

Ho partecipato al concorso Un totale di 301 scuole e asili nidodove arriva il numero 2117 kg di telefoni – In realtà Più di 16mila dispositivi. Andranno in un impianto specializzato per il trattamento dei rifiuti di apparecchiature elettroniche, dove verranno utilizzati come preziose materie prime Recuperato per il riutilizzo.

Totale nell’iniziativa Sono state premiate 30 istituzioni Con i migliori risultati – 6 istituti in ciascuna delle categorie: “Scuola materna piccola”, “Scuola materna grande”, “Scuola grande”, “Scuola media” e “Scuola piccola”. Quest’anno il detentore del record è stato l’asilo comunale di Kamionik, che ha raccolto fino a 100 kg di telefoni.

Rimarranno le scuole con i migliori risultati Dotato di dischiE dagli asili nido agli asili nido moderni Proiettori. Le istituzioni classificate al secondo e al terzo posto potranno godere delle collezioni Giochi educativi. Inoltre verranno premiati i 30 insegnanti più impegnati che riceveranno dei premi Buoni del valore di 500 PLN Per fare acquisti nei negozi selezionati.

Vecchi telefoni in giro per casa

Secondo T-Mobile, lo è ancora Ogni quarto polo statistico Tienilo in classe Due vecchi smartphone, che non utilizza più. Vale la pena riciclarli perché queste apparecchiature rappresentano una preziosa fonte di risorse non rinnovabili, tra cui: Metalli preziosiChe può acquisire una seconda vita grazie a tali azioni.

A parte il fatto che, da un punto di vista puramente pratico, si tratta di uno spreco di vecchia elettronica Non è la migliore idea. Con il passare del tempo le vecchie batterie possono gonfiarsi e, in casi estremi, diventare fonte di incendio. Contengono anche una serie di sostanze nocive che non dovrebbero essere rilasciate nell’ambiente.

Ma, cosa interessante, i dati di T-Mobile sono ancora più ottimisti di quelli riportati da Eurostat. Secondo le stime dell’Ufficio UE, non ogni trimestre, ma anche ogni secondo polo, conserva vecchi dispositivi.

