Iga Svetek – Anastasia Butapua. Quando è la partita? A che ora è il Roland Garros?

Švitek ha sconfitto la ceca Marie Bouzkova 6-4, 6-2 nel terzo turno degli Open di Francia del Grande Slam. La tennista polacca, in testa al ranking mondiale, è in lizza per la terza vittoria consecutiva e la quarta a Parigi. L’incontro è durato un’ora e 33 minuti.

Vedi anche: Che partita al Roland Garros! Il 17enne è migliore del precedente leader

Venerdì Świątek ha festeggiato il suo 23esimo compleanno. La partita è stata seguita anche dagli spalti: suo padre, sua sorella e i tifosi polacchi hanno cantato la canzone “sto lat”.

La prossima rivale di Świątek sarà Anastasia Potapova. Nel terzo turno, il russo ha sconfitto il cinese Xinyu Wang in tre set.

Ad oggi Svetek e Potapova non hanno avuto l’opportunità di competere in un torneo ufficiale. Si sono affrontate nel 2016 durante il torneo junior del Roland Garros, quando Potapova ebbe la meglio nei quarti di finale.

Ti ho guarito – Butaboa. Quando è la partita? Quando?

La partita Świętek-Potapova si svolgerà probabilmente domenica 2 giugno. La data della partita Świątek-Potapova non è stata ancora annunciata.

BA, Pulsat Sport, PAP

Vai su Polsatsport.pl