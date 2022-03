Pudzianowski si limitò a scuotere la testa. Un brutale knockout al KSW. Non ti alzi più [WIDEO]

Mario BudzianowskiChi solo a maggio torna in gabbiaSabato era seduto nell’auditorium di Radom e scosse la testa in segno di apprezzamento. Rafai Kijachuk già in quel momento corre Dopo l’ottagono e godetevi la sua prima vittoria nell’unione KSWPerché un attimo prima ha rovesciato il francese Yan Quadja

Questo è stato solo il terzo incontro alla festa del sabato KSWCategoria dei pesi massimi leggeri. – Sei cresciuto un po’ dall’inizio BattaglieroMa poi tutto è andato come previsto – ha detto Kijańczuk, che sabato ha avuto bisogno di due minuti e tre secondi per battere Kouadja.

Ma non è stata unilaterale per due minuti, perché i francesi non erano completamente indifesi prima. – Che guerra sotto la rete, che combattimento – i commentatori si sono meravigliati quando Kwadja ha rovesciato per la prima volta Kiganchuk, e dopo un po’, dopo essersi messo le ginocchia sulla testa, è caduto lui stesso sul tappeto. E non si è più alzato da quel tappeto. Una volta, mentre Kiganchuk si copriva la testa con una pioggia di colpi, smise di difendersi e tenne la guardia alta. Il giudice Thomas Brudner non aveva scelta: doveva fermarlo.

Kijańczuk, specialista in ko rapidi

Per Kijańczuk, questo è stato un debutto in KSW, ma non è stato un debutto in gabbia, perché in precedenza in altri campionati aveva ottenuto ben nove vittorie su 10 all’inizio. Di recente – a dicembre alla festa di Madness Cage Fighting, dove Kijańczuk ha avuto bisogno di solo 19 secondi per affrontare Felix Polianidis. – Sono venuto in KSW per fare quello che so fare meglio, cioè finire la mia competizione in anticipo. Aspettati questo da me – Kijańczuk ha annunciato i suoi prossimi incontri.