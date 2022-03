La telecamera HiRISE ha catturato nuove immagini di strutture nel cratere Danielson

Foto pubblicate di recente da Buco DanielsonChe si trova a nord dell’equatore del pianeta, in particolare nella regione sud-ovest Arabia Terra.

L’area di questo buco è molto interessante Geologi planetari Perché lì si verifica la sequenza degli strati di sedimenti. Ecco le strutture più spettacolari e meglio conservate. La sua altezza è di circa 30 metri, mentre la sua larghezza arriva fino a 100 metri.





Foto

Magnifiche strutture rocciose appaiono nel cratere Danielson

/JPL/UArizona /Nasa



più resistente Spogliarello Gli strati formano una specie di gradino e sono simili alle terrazze di riso in Cina, ma molto più grandi di loro. D’altra parte, i sedimenti più suscettibili ai danni creano cavità e nicchie.

questa sequenza gradi Potrebbero essere sorti solo a seguito di processi ripetuti, quindi non c’è dubbio su una collisione di asteroidi, ad esempio.

Determinare l’età di queste strutture è molto difficile ed è stimata Potrebbero aver avuto origine milioni o addirittura miliardi di anni fa. Quindi i sedimenti sfusi si sono accumulati sul fondo del cratere strato dopo strato. La sabbia sfusa è più scura sui gradini.





Foto

La sequenza di sedimenti che si verifica nel cratere Danielson

/Laboratorio di propulsione a reazione / Università dell’Arizona / Sikowsky /Nasa



Non si sa ancora esattamente come si siano formati questi depositi, ma il materiale potrebbe essersi accumulato in sequenze annuali o anche più lunghe.







Esistono diverse ipotesi sui processi alla base di queste forme, inclusi i gradi che potrebbero essere sorti a seguito di processi ciclici che sono stati una conseguenza del cambiamento climatico associato. L’orbita di Marte cambiadeposito di vento, colate vulcaniche e accumulo di lava.

Di cratere Non è presente rete fognaria, terrazzi o ex delta, pertanto è esclusa la possibilità di approvvigionamento esterno (es. tramite antichi fiumi).





Foto

Crateri da impatto punteggiano la superficie di Marte

/Jim Sikowsky /Nasa



Un’altra ipotesi interessante è aumento delle acque sotterranee – L’acqua di falda ha cominciato a filtrare attraverso le fessure della roccia causate dalla formazione del cratere da impatto, che potrebbe allagare l’imbuto formatosi. Così si sarebbe potuto formare il vecchio lagoSul fondo del materiale depositato.

Passerà molto tempo prima di conoscere tutti i segreti Buco Danielson.