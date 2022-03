C’è una squadra che può giocare contro la Polonia invece che contro la Russia. Il “candidato principale” è la nazionale polacca

“È davvero un risultato inevitabile”, – ha detto il Guardian, che ha riferito giovedì mattina che la nazionale polacca sarà promossa direttamente alla finale. Parai Per la promozione ai Mondiali in Qatar. Quindi non giocherà contro nessuno al posto della Russia, che è stata sospesa da FIFA e UEFA dopo l’invasione dell’Ucraina di lunedì.

Scozia al posto della Russia

– Puoi giocare a indovinare, ma possiamo parlare solo di fatti. E i fatti sono che non abbiamo ancora informazioni ufficiali… dice Jakub Kwiatkowski, portavoce della nazionale polacca, con cui Sport.pl ha parlato giovedì mattina.

Ma non solo giovedì, ma anche nei giorni scorsi sono stati scritti tanti scenari diversi. Tanto più che c’è un segnale chiaro proveniente dalla nazionale polacca. – Vogliamo giocare, questo non cambia. Il problema è che non c’è nessuno con lui, perché tutti hanno delle partite – ha aggiunto Kwiatkowski.

Se FIFA La Russia sarà già punita con una sconfitta, i polacchi giocheranno un’amichevole il 24 marzo, cioè il giorno dello spareggio in programma con la Russia. Secondo le informazioni di Sebastian Staszewski, giornalista di “Entrea”, la Scozia è il principale candidato per il ruolo di contendente per la squadra di Ceslav Miccinovic. Con questa squadra l’Ucraina avrebbe dovuto giocare le semifinali degli spareggi.

– Cosa accadrebbe se FIFA La Russia sarà punita con l’abdicazione? PZPN Vuole organizzare un’amichevole. Il candidato principale è quello di rappresentare la Scozia, dove l’Ucraina avrebbe dovuto giocare gli spareggi il 24 marzo (ma oggi è in dubbio). Il reddito della partita sarà devoluto per aiutare l’Ucraina – ha scritto Staszewski su Twitter.

I russi restano arrabbiati per la decisione della FIFA e della UEFA di escludere le proprie squadre dalle competizioni internazionali. La federazione calcistica locale ha già annunciato lunedì il suo ricorso alle sanzioni. Ma è improbabile che cambierà qualcosa, perché la Polonia – guidata dal presidente PZPN Cesare Colisa e il capitano Robert Lewandowski – vede che non giocherà lo spareggio di Coppa del Mondo con il paese aggressore, che ha causato la guerra e l’escalation del conflitto con l’Ucraina per otto giorni.