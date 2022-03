La cerchia ristretta di Vladimir Putin. Chi lo dice al presidente russo?

Dov’è Vladimir Putin? Qual è il suo stato d’animo? Anche le domande sul presidente russo sono spesso riportate dai media. Funzionari statunitensi affermano che è completamente isolato e circondato solo da un gruppo di suoi adulatori. Allora, chi sono i consiglieri più vicini al Presidente della Russia?









Vladimir Putin

/Michael Clementev / Piscina del Cremlino / Sputnik /PAP/EPA



Si apre il cerchio dei consiglieri più stretti di Putin Il ministro della Difesa russo, CJ Shoiku. Il suo rapporto con il Cancelliere russo è molto stretto. Non solo discutono di piani militari, ma trascorrono anche il loro tempo libero: cacciando, pescando o viaggiando in Siberia. In alcuni ambienti, è indicato come il successore di Putin.

È stato riconosciuto da Putin per il suo successo nell’annessione della Crimea nel 2014. È anche responsabile delle azioni dell’intelligence militare del GRU, accusata di aver usato Novice per attaccare l’ex agente russo Sergei Skribal nel 2018 e il leader dell’opposizione Alexei Navalny nel 2020.









Putinil Naradhar

/PAP/ITAR-TASS



Shoiku non è solo responsabile dell’esercito. È anche responsabile dell’ideologia russa – insiste Andrei Soldatov, esperto e autore russo della difesa. Secondo lui Shoaib è ancora una delle figure più influenti nella cerchia di Putin.









Valery Gerasimov e Sergej Shoiku

/Alessio Nikolsky /PAP/EPA



D’altra parte, attira l’attenzione la foto scattata tre giorni dopo l’inizio dell’invasione russa dell’Ucraina dall’esperta di conflitti armati Vera Mironova. Mostra Putin, Shoiku e il comandante in capo dell’esercito russo Valery Gerasimov. Gli ultimi due siedono all’estremità del tavolo lontano da Putin. Miranov nota le loro espressioni. Sembra che siano a un funerale – Ha commentato.

Dov’è Vladimir Putin?

Il capo del Servizio generale delle forze armate della Federazione Russa aveva il compito di catturare rapidamente l’Ucraina.

Valery Gerasimov, spesso descritto Un uomo dalla faccia seriaHa svolto un ruolo chiave durante la guerra in Cecenia e l’annessione della Crimea.

Secondo alcuni rapporti, ora è messo da parte a causa degli scarsi progressi dell’invasione russa dell’Ucraina e del morale basso tra le truppe.

Ci sono domande sulla salute mentale di Putin. Previsioni dell’intelligence statunitense









Nikolaj Badrushev

/Alessio Nikolsky /PAP/ITAR-TASS



Dice il Professore del Direttore del Servizio di Sicurezza Federale della Federazione Russa. Ben Noble è un esperto di politica russa dell’University College London. “Il più grande falco dei falchi”. Secondo lui, l’Occidente ha cercato di catturare la Russia per anni – Dice Nobile.

Badrushev è uno dei tre più fedeli sostenitori di Putin. Collabora con lui dagli anni ’70, l’era del KGB. È stato presidente dell’FSB dal 1999 al 2008. Tre giorni prima dell’invasione dell’Ucraina, ha partecipato a una bizzarra riunione del Consiglio di sicurezza russo sul riconoscimento dell’indipendenza delle repubbliche di Donetsk e Luhansk.









Aleksandr Portnikov

/Sputnik /PAP/EPA



Portnikov è presidente dell’FSB dal 2008. Ha sostituito Patrushev in questa posizione. Conosce lui e Putin dall’era del KGB negli anni ’70. Secondo Soltadov, Portnikov gioca un ruolo chiave nell’entourage del presidente russo, ma non è il consigliere più importante.

Il direttore del Servizio di intelligence estero della Federazione Russa Leningrado (ora San Pietroburgo) è indicato come un membro del leale trio di Putin dell’epoca: Badrushev-Portnikov-Narishkin. Lavora con Putin dagli anni ’90 e lui, tra gli altri, è il leader della Duma. È il presidente della Russian Historical Society e, secondo Soldado È lui che promuove l’ideologia di Putin.

Di recente, Narishkin si è comportato molto male nel Donbass Council. Ha parlato lentamente, soffocato ed è stato vittima di bullismo da Putin alla luce delle telecamere. Tuttavia, secondo gli esperti, lo era Il gioco di Putin su Narishkin “deve diventare un idiota”.









Sergej Lavrov

/Ministero degli Affari Esteri russo / Guida /PAP/EPA



Il capo della diplomazia russa ha svolto un ruolo chiave per 18 anni. Come sottolineano gli esperti, questa è la prova che Putin fa affidamento su individui fidati e provati.

Sergei Lavrov parla, i diplomatici se ne vanno









Valentina Matvizhenko

/Alessio Nikolsky /PAP/EPA



Presidente del Consiglio della Federazione Russa È l’unica donna vicina ai consiglieri di Putin. È stata fedele a Putin da quando è diventato attivo nel KGB. Tuttavia, non era considerato un consigliere principale. Il suo ruolo – sottolineano gli esperti – è di tenere discussioni in Consiglio federale e far sembrare che Putin stia prendendo decisioni sotto la loro influenza.









Victor Solodov

/Sergei Karbukin / Piscina /PAP/EPA



È anche vicino a Putin Victor Solodov – Roscart, l’attuale direttore del Servizio federale della Guardia nazionale russa – è l’ex guardia del corpo di Putin. Creato dal presidente Roscart 6 anni fa sull’esempio dei Pretoriani dell’Impero Romano.

Il resto dei consiglieri di Putin: il primo ministro russo Michael Michustin, Sindaco di Mosca Di Sergej SofianPresidente di Rosneft Igor Chechin E compagni milionari – Boris e Arkady Rottenberg, gli amici d’infanzia di Putin. Nel 2020, Rottenberg è stata riconosciuta dalla Russia come la famiglia più ricca del mondo dalla rivista Forbes.