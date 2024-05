Questi sono i risultati di uno studio condotto da SW Research per conto di “Rzeczpospolita”. I risultati dettagliati mostrano che i giovani sono più propensi ad accusare l’Alleanza Civica di essere filo-russa, e il PiS sta chiaramente vincendo nel gruppo dei 35+.

Tuttavia, il gruppo più numeroso di intervistati non è riuscito a nominare un partito che rappresenti gli interessi di Putin in Polonia. “Non ho alcuna opinione” hanno risposto 27 persone, e “non esiste un partito del genere” – il 10%. Rispondenti.

Relativamente meno, perché raramente 1% B.S.L. Polonia 2050 Iscrizione 4,1%. Sintomi e sinistra: 5,5%.

Il dibattito sulla natura filo-russa del partito è riacceso la scorsa settimana. Ricordiamo che il primo ministro Donald Tusk ha annunciato l’istituzione di una commissione governativa per indagare sull’influenza della Russia in Polonia per gli anni 2004-2024. A presiedere la commissione sarà Jaroslav Stroczyk, capo del servizio di controspionaggio militare.

I restanti membri della Commissione saranno nominati dai Ministri dell’Interno e dell’Amministrazione, della Difesa Nazionale, della Cultura e del Patrimonio Nazionale, degli Affari Esteri, dei Beni dello Stato e della Digitalizzazione.

Un primo rapporto sul lavoro della commissione sarà disponibile in estate, mentre la versione completa del rapporto è prevista entro la fine dell’anno. Tusk ha spiegato che l’obiettivo principale della commissione non è solo indagare sull’influenza della Russia, ma anche spiegare perché queste questioni non sono state indagate prima.

– Mi piace il lavoro di questa commissione per liberare la vita pubblica in Polonia dal peso delle speculazioni e delle congetture su questo argomento, ha detto martedì scorso Tusk.

La Commissione per indagare sull’influenza russa in Polonia ha funzionato brevemente durante un precedente mandato del Sejm. Secondo i critici, si sarebbe fondato su un atto volto ad attaccare l’allora leader dell’opposizione Donald Tusk. La normativa originaria prevedeva che la Commissione potesse imporre divieti per 10 anni sulle attività legate alla spesa di fondi pubblici in Polonia.