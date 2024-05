Bradley ucraino è in fiamme. Questo non era quello che i russi si aspettavano

Ciò è confermato dalla registrazione registrata dal drone russo, pubblicata sul sito X (ex Twitter). L’immagine mostra i russi che bombardano un veicolo da combattimento di fanteria americano M2 Bradley , appartenente all’esercito ucraino. Si difende coraggiosamente, anche se comincia a bruciare.

Nonostante l’enorme forza dell’attacco, all’equipaggio del veicolo non è successo nulla. I soldati ucraini non sono rimasti nemmeno feriti. L’evento dimostra che l’M2 Bradley è un veicolo militare davvero potente. Molto migliori di quelli utilizzati, ad esempio, dagli invasori in prima linea.