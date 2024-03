“Programma Copernicus” – che cos’è? Si concentra su sei aree: Wprost

Il programma Copernicus dell'Unione Europea ha ampliato la gamma di attività che consentono l'osservazione della Terra e dei suoi numerosi ecosistemi. Tuttavia, il suo obiettivo non è solo quello di condurre osservazioni dettagliate, ma anche di creare una situazione in cui i cittadini dei paesi dell’UE siano preparati ad eventuali crisi e siano protetti da esse.

Il programma Copernicus è un aggregatore di un'enorme quantità di informazioni da cui le autorità pubbliche, gli scienziati e gli imprenditori, così come altre parti interessate che non conducono ricerche ma sono interessate a diverse parti della realtà, possono trarre conoscenza. L'accesso ai dati è aperto e gratuito. Il programma è supervisionato dalla Commissione Europea in collaborazione con gli stati membri dell’Unione Europea.

Il “Programma Copernicus” è come l'occhio del Grande Fratello. Note multisfaccettate

Nell’ambito del programma Copernicus, i dati vengono raccolti a diversi livelli: spazio, terra, mare e aria. Le informazioni si ottengono principalmente dai satelliti assegnati all'Unione europea e dalle infrastrutture spaziali esistenti, vale a dire i satelliti gestiti dall'Agenzia spaziale europea, dall'Organizzazione europea per lo sfruttamento dei satelliti meteorologici, dagli Stati membri e da paesi terzi.

ma questo non è tutto. Ai “data box” si aggiungono alcuni sistemi per effettuare misurazioni in luoghi specifici (i cosiddetti on-site), che gli Stati membri hanno messo a disposizione del programma. Stiamo parlando di sensori installati sulle rive dei fiumi, trasportati in aria da palloni meteorologici o trasportati su navi.

Vale la pena notare che i dati raccolti in modo puntuale vengono utilizzati per integrare e verificare le informazioni provenienti dai satelliti. Tutto ciò per garantire che l'immagine creata della realtà rifletta la situazione reale nel modo più accurato possibile.

“I servizi Copernicus trasformano le risorse provenienti dai satelliti e dai dati in situ in informazioni fruibili elaborando, analizzando, integrando i dati con altre fonti e convalidando i risultati. Ciò consente di confrontare e ricercare set di dati che abbracciano anni e decenni, consentendo di monitorare i cambiamenti. consente di analizzare modelli e utilizzarli per sviluppare previsioni migliori, ad esempio riguardo agli oceani e all'atmosfera. Utilizzando la funzione di imaging, è possibile creare mappe e identificare caratteristiche e anomalie, nonché estrarre dati per le statistiche. – Si legge nel libretto dedicato al programma.

Sei aree del “Programma Copernicus”

Le attività di cui sopra sono incluse in sei aree tematiche dei servizi del Programma Copernicus. Nonostante la separazione dei singoli dipartimenti, è impossibile non notare la presenza di una rete di dipendenze tra di essi.



Monitoraggio dell'atmosfera

In poche parole, questo servizio prevede la fornitura continua di dati sulla composizione dell'atmosfera. Sulla base dei dati raccolti si traggono conclusioni sul passato, si determina la situazione attuale e si formulano previsioni. Ciò a sua volta ci consente di generare un quadro della qualità dell’aria che respiriamo e di catturare i cambiamenti che si sono verificati nel corso degli anni. Pertanto, le attività in questo settore vanno ben oltre i campi della meteorologia e della climatologia e toccano anche, ad esempio, le questioni sanitarie.



Monitoraggio dell'ambiente marino

Le attività in quest'area garantiscono informazioni regolari sullo stato fisico e biogeochimico, sulla variabilità e sulla dinamica degli ecosistemi naturali marini e oceanici. Le osservazioni e le previsioni presentate mirano a contribuire ad aumentare la sicurezza marittima e ad affrontare questioni quali le risorse marine, l’ambiente costiero, il clima e la sua stagionalità.

La misura in cui questi argomenti si sovrappongono e si sovrappongono può essere vista con un semplice esempio. I dati sulle correnti marine e sui venti sono collegati alle attività di movimento delle navi e alle operazioni di ricerca e salvataggio in mare. A sua volta, un’azione responsabile in questo settore, tenendo conto delle potenziali minacce, contribuisce alla sicurezza idrica.



Monitoraggio delle aree territoriali

A questo proposito vengono fornite informazioni geografiche, tra cui: sulla copertura del suolo, sullo stato della vegetazione e sul ciclo idrologico. Monitoraggio sistematico dei parametri biofisici, mappatura della copertura del suolo, dell'uso del suolo e mappatura tematica dei cosiddetti punti sensibili (luoghi che per qualche motivo sono considerati meritevoli di particolare attenzione). I dati forniti hanno un chiaro impatto su processi quali la pianificazione urbana, la gestione delle foreste e delle acque, nonché l’agricoltura, e quindi la sicurezza alimentare e la protezione della natura.



Cambiamento climatico

In questo ambito il lavoro, come suggerisce il nome, si concentra sulla fornitura di informazioni affidabili sul clima passato, presente e futuro in Europa e nel mondo. Le attività in questo settore non riguardano solo lo studio del clima. I dati forniti ci consentono di prepararci adeguatamente agli impatti dei cambiamenti climatici e di sviluppare soluzioni per rispondere a questa situazione, tenendo conto anche dell’uso di fonti energetiche rinnovabili.



protezione

Si tratta comunque di una questione che oggi sta cambiando, a causa di nuove minacce. Questo è anche un problema che sottolinea direttamente un altro servizio implementato nell’ambito del programma Copernicus. Le informazioni raccolte mirano a contribuire a formulare risposte alle sfide affrontate dai paesi dell’UE.

Questo servizio mira ad aumentare l'efficacia della prevenzione e della risposta alle crisi nei seguenti settori: protezione delle frontiere (compreso l'aumento della sicurezza interna dell'UE e la lotta alla criminalità transfrontaliera), sorveglianza marittima (promozione della sicurezza della navigazione, sostegno al controllo della pesca, lotta all'inquinamento marino e legislazione .Attuazione in mare) e sostenere l'azione esterna dell'UE (promuovendo condizioni stabili per lo sviluppo socioeconomico e i valori fondamentali e garantendo assistenza ai paesi terzi in crisi o situazioni di crisi al fine di prevenire azioni che potrebbero contribuire alla destabilizzazione).



Gestione della crisi

L'obiettivo del servizio del programma Copernicus è fornire informazioni geospaziali aggiornate ottenute utilizzando il telerilevamento satellitare e ampliarle con dati provenienti da fonti di dati in situ o aperte.

La prima componente del servizio riguarda la mappatura. Ha una portata globale e fornisce mappe basate su immagini satellitari. Un ruolo importante è svolto anche dalla componente di allarme rapido, che comprende tre sistemi: il sistema europeo di informazione sulle inondazioni, il sistema europeo di informazione sugli incendi boschivi e l’Osservatorio europeo sulla siccità. I rapporti vengono forniti alle entità coinvolte nella risposta a disastri naturali, emergenze provocate dall'uomo e crisi umanitarie.

“Programma Copernicus” – puoi diventare un ricercatore!

Sul sito web del programma Copernicus sono disponibili numerose analisi che evidenziano le questioni discusse sopra. Meritano particolare attenzione anche gli strumenti a disposizione, quali: “Atlante climatico interattivo Copernicus”. Attraverso questa piattaforma è possibile vestire i panni di un ricercatore e verificare su una mappa virtuale i dati, tra cui: il livello al quale si sono mantenuti negli anni gli indicatori di temperatura, umidità, vento, neve e ghiaccio.

Gli scienziati hanno salutato il 2023 come l’anno più caldo mai registrato da quando è stata condotta la ricerca. Per rendere il monitoraggio del clima più semplice e accessibile a tutti, il Copernicus Climate Change Service ha preparato uno strumento chiamato “Impulso climatico”. Sul sito web personalizzato, il destinatario non solo può indicare le date a cui è interessato e confrontare i risultati di un intervallo di date specifico, ma il pacchetto includerà anche mappe e grafici visivamente accattivanti che illustrano un particolare problema.

La piattaforma consente di controllare quotidianamente la temperatura media globale dell'aria superficiale. Il grafico seguente dovrebbe essere il seguente: La linea arancione si riferisce al 2023 e la linea che termina il 10 marzo mostra i risultati dell'anno in corso. La linea tratteggiata rappresenta la media dal 1991 al 2020.





Il grafico seguente mostra una mappa del mondo con colori che mostrano i valori medi della temperatura dell'aria in superficie. L'immagine sotto mostra i dati dell'11 marzo 2024. Come si può vedere nella legenda, più intenso è il blu, più basse sono le temperature, e più alti sono i valori in eccesso, più saturo è il rosso. Lo strumento non è esente da limitazioni: l'intervallo di date in cui i dati possono essere rappresentati graficamente è stato ristretto.





Copernicus, chiamato “l'occhio dell'Europa sulla Terra”, offre molte opportunità agli utenti che sono letteralmente a portata di mano. Per iniziare a esplorare i tuoi dati, non ci sono prerequisiti complicati: bastano pochi clic per accedere a un'enorme libreria di dati.





