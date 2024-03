“Non è stupido. Questo è molto importante.” Un grande ritorno al Liverpool è diventato realtà. Ha parlato Klopp

Michael Edwards oficjalnie wrócił do Liverpoolu. Były dyrektor sportowy “The Reds” został ogłoszony dyrektorem generalnym piłki nożnej w Fenway Sports Group (FSG).

Obecnym właścicielem Liverpoolu jest firma FSG. Amerykanie od dłuższego czasu walczyli o ponowne sprowadzenie Michaela Edwardsa.

Działacz był związany z “The Reds” przez 11 lat, odszedł w 2022 roku. Długo pełnił funkcję dyrektora transferowego. Jego największe zasługi opisywaliśmy TUTAJ.

Ostatecznie działania ze strony FSG okazały się skuteczne. Edwards został już oficjalnie ogłoszony jako dyrektor generalny do spraw piłki nożnej. Jednym z jego pierwszym zadań będzie wybranie nowego dyrektora sportowego. Głównym kandydatem jest Richard Hughes, który po zakończeniu bieżącego sezonu odejdzie z Bournemouth.

Głos w sprawie powrotu Anglika zabrał nawet Juergen Klopp. Niemiecki szkoleniowiec zostały zapytany, czy Edwards nakłaniał go do zmiany zdania w sprawie zbliżającego się pożegnania z Anfield.

– Nie, ponieważ nie jest głupi, a to bardzo ważne. Czy możecie sobie wyobrazić, żebym zmienił zdanie? Oczywiście, że nie. (…) Nie mówię takich rzeczy bez wcześniejszego przemyślenia. Oznaczałoby to, że dopiero teraz zacząłem zdawać sobie sprawę, jak wspaniały jest ten klub. A ja wiem to od początku – wskazał w rozmowie z klubowymi mediami.

– Myślę, że to najlepsze rozwiązanie. Najlepsze rozwiązanie. Nasza rozmowa była świetna, rozmawialiśmy o wielu rzeczach, o tym, co myślę o różnych zawodnikach i podobnych sprawach, a także o sytuacji w klubie (…) Naprawdę dobre spotkanie, jak powiedziałem, myślę, że to najważniejsza wiadomość dla klubu – dodał Klopp.

