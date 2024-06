Euro 2024. Media: Kylian Mbappe ha il naso rotto. Non giocherà le prossime partite, compresa quella contro la Polonia

La partita di lunedì a Dusseldorf stava per finire quando Kevin Danso e Mbappe si sono scontrati nell’area di rigore austriaca. Hanno lottato duramente per la palla e il francese ha sofferto molto quando si è scontrato con il difensore avversario. Ha colpito la spalla ed è caduto a terra con il naso rotto.

Scontro doloroso per Mbappe contro Danso

Mbappe sanguinava dal naso e ha lasciato il campo al 90′ per sostituire Olivier Giroud. Dallo stadio recarsi direttamente all’ospedale locale. Si è scoperto che il naso era rotto, ma il giocatore eviterà l’intervento chirurgico, come annunciato dalla Federcalcio francese (FFF).

Non è stato determinato quanto durerà la pausa di Mbappe dalla partita.

– Certo, la squadra con o senza di lui non è la stessa. “Spero che possa essere con noi”, ha detto l’allenatore del Tricolore Didier Deschamps in conferenza stampa. La sua squadra ha battuto l’Austria 1-0 dopo un autogol al 39′ di Maximilian Weber.

Il quotidiano ha scritto sul suo sito che Mbappe, se tornerà in campo, indosserà una speciale maschera protettiva. L’assenza può durare 15 giorni. Se tale scenario dovesse confermarsi, la stella tricolore sarà pronta per gli ottavi di finale o solo per i quarti, qualora i francesi si qualificassero.