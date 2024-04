Prime MMA 8: risultati dei combattimenti dal vivo. Guarda chi ha vinto queste battaglie

È il momento di emozionarsi alla festa Arti marziali miste 8. Cosa sorprenderà i fan questa volta? Possiamo sicuramente aspettarci situazioni più strane e varie assurdità. La carta battaglia è molto varia, quindi ogni fan delle battaglie esotiche dovrebbe trovare qualcosa per se stesso. I formati dei combattimenti sono molto diversi e vanno dalla boxe classica, ai combattimenti con piccoli guantoni, ai combattimenti misti.

La festa è iniziata con la semifinale dei Gladiator Games e all'inizio abbiamo avuto una sorpresa. Sono passati alla finale dove non c'erano alleati Ronaldo “Czarni Polak” Miranda, Hubert “Dredziasty” Wizka, Rafaje Bazek e Maciej “Wajek Samo Zlo” Gnatowski. Tra i candidati viene menzionata la coppia “Robalini” e “Kamerysta”, ma vengono scartate entrambe.

Nella prima lotta femminile Katarzyna Kubiak Sconfitto da Yulita Kotelica. Nello scontro tra Shek e Dzik si verificò una situazione strana, poiché Tomas Galewski colpì duramente il suo avversario e in realtà ne uscì vittorioso… ma Ha perso le forze e non ha continuato a combattere. Il giudice ha quindi salutato Damien Graf come vincitore.