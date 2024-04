Asteroidi giganti si stanno dirigendo verso la Terra! Ci incontreremo presto

Le informazioni sull'imminente “incontro” del nostro pianeta con grandi asteroidi provengono dal Center for Near-Earth Object Research (CNEOS). Secondo questi dati, lunedì 15 aprile entrambi i giganti passeranno vicino alla Terra, uno dopo l'altro in appena un'ora! Il primo volo avrà luogo alle 15:08 e il secondo alle 15:50, ora polacca. C'è motivo di avere paura?

Guarda anche: I gemelli siamesi hanno fatto un'audace confessione sulla loro vita intima, sul futuro e sulla morte

Asteroidi giganti si avvicinano alla Terra. Il suo diametro raggiunge un chilometro!



Gli oggetti contrassegnati con 517681 (2015 DE198) e 439437 (2013 NK4) non erano un segreto per noi. Il primo lo abbiamo scoperto nel 2015 grazie al programma di monitoraggio americano Pan-STARRS. Il secondo lo abbiamo trovato nel 2013 grazie al progetto Siding Spring Survey in Australia.

Quanto sono grandi questi asteroidi? Il primo varia in lunghezza dai 440 ai 990 metri, il secondo può raggiungere il chilometro di diametro! Si tratta di veri e propri giganti spaziali, molto più grandi di quelli che abitualmente passano vicino alla Terra. Questi oggetti hanno solitamente dimensioni di diversi, diversi o decine di metri.

Guarda anche: Ti sei schiantato su un'isola deserta. Sono sopravvissuti inviando un messaggio come nel film

Ci incontreremo presto. Dobbiamo avere paura?



Entrambi i corpi celesti sono classificati come “asteroidi potenzialmente pericolosi” (PHA). Questa categoria comprende oggetti che si avvicinano alla Terra a una distanza inferiore a 19,5 volte la distanza tra noi e la Luna (0,05 UA) e sono abbastanza grandi che se entrassero in collisione con il nostro pianeta potrebbero causare una catastrofe su scala regionale.

Anche se sembra spaventoso, gli astronomi ci assicurano che non abbiamo motivo di preoccuparci. I due asteroidi passeranno vicino alla Terra a distanza di sicurezza e non vi sarà alcun rischio di collisione. Il primo volerà a una distanza leggermente superiore a 8 volte la distanza tra noi e la Luna, e il secondo – 18 volte maggiore.

Ma questa non è la fine! Nello stesso giorno, altri tre asteroidi passeranno vicino al nostro pianeta. Tuttavia, questi saranno molto più piccoli, con dimensioni variabili da diversi a decine di metri.

Vuoi rimanere informato sulle minacce spaziali? Tutte le informazioni sul previsto passaggio ravvicinato dell'asteroide sono disponibili pubblicamente sul sito web Centro per la ricerca sugli oggetti vicini alla Terra (CNEOS).

(Fonte: Bab)

Guarda anche: Fenomeno sorprendente del 14 aprile. La sera guarda il cielo