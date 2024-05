Baldur’s Gate 3 con un taglio di prezzo record su Steam. Questa è la tua migliore occasione per acquistare il gioco di ruolo premium di Larian Studios dopo il rilascio

Scrive professionalmente dal 2016. Si è unito a GRYOnline.pl cinque anni dopo – sebbene conoscesse il sito da quando aveva una connessione Internet – per unire la sua passione per le parole e i giochi. Si occupa principalmente di cronaca e giornalismo. Sociologo per formazione, videogiocatore per passione. Ha iniziato la sua avventura di gioco all’età di quattro anni con Pegasus. Attualmente preferisce il PC e i giochi di ruolo impegnativi, ma non evita le console o altri generi. Quando non gioca o non scrive, gli piace leggere, guardare serie TV (spesso film) e partite della Premier League, ascoltare musica pesante e portare a spasso il suo cane. Ama il lavoro di Stephen King quasi acriticamente. Non abbandona i suoi progetti per seguire le sue orme. Le sue prime “conquiste letterarie” le tiene però chiuse in un cassetto.

